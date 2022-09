Waldshut-Tiengen vor 38 Minuten

Blaulichtreport: Unbekannte erbeuten auf einem Campingplatz Bargeld und ein Mobiltelefon

Die Täter brechen in der Duschanlage vier Automaten auf. In der gleichen Nacht wird ein Handy geklaut. Die Polizei meldet einen weiteren Diebstahl in der Kaiserstraße in Waldshut.