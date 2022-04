von sk

Waldshut: Autos aufeinander geschoben

In der Waldshuter Liedermatte sind am Mittwoch, 6. April, zwischen 17 und 17.15 Uhr zwei in der Liedermatte geparkte Autos aufeinander geschoben worden. Wie die Polizei berichtet, dürfte ein unbekanntes Fahrzeug zunächst einen in der Straße Am Liederbach abgestellten Skoda Karoq beim Rückwärtsausparkten touchiert haben. Dabei wurde der Skoda noch gegen einen dahinterstehenden VW Bus gedrückt. Während der Kleinbus unbeschädigt geblieben sein dürfte, wurde am Skoda laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der sucht das Polizeirevier Waldshut-Tiengen Zeugen des Vorfalls, Telefon 07751/83160.

Weilheim: Container mit Altholz brennt

Auf einem Betriebsgelände in einem Weilheimer Ortsteil hat am Mittwochabend, 6. April, ein Container mit Altholz gebrannt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 20.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden, die mit rund 40 Einsatzkräften ausrückte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Nur das Altholz im freistehenden Container verbrannte. Laut Polizei ist bei dem Brand kein Sachschaden entstanden. Die Brandursache ist noch unbekannt.