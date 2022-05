von SK

Bonndorf: Schulbusfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Ein Schulbus und ein Kleinlastwagen sind am Mittwochmorgen, 11. Mai, kurz vor 7 Uhr, auf der K 6517 am Ortsausgang von Bonndorf-Wittlekofen zusammengestoßen. Wie die Polizei informiert, wurde der 46-jährige Busfahrer durch Glassplitter leicht verletzt. Der 52 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters und die acht im Bus mitfahrenden Schulkinder im Alter zwischen zehn und 15 Jahren blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Der Lastwagenfahrer war auf der schmalen Straße, von der tiefstehenden Sonne geblendet, zu weit nach links geraten, sodass es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Bus kam. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 22.500 Euro.

Küssaberg: Zeugensuche nach Auseinandersetzung am Rhein

Von einer körperlichen Auseinandersetzung am Montag, 9. Mai, am Rhein zwischen Kadelburg und Ettikon berichtet die Polizei. Ein 21-jähriger Mann soll demnach gegen 17.30 Uhr eine 23-jährige Frau am Rheinufer attackiert haben. Mehrere Personen seien aufgrund eines Schreis der Frau auf die Situation aufmerksam geworden, eine Fußgängerin verständigte die Polizei. Angaben zu dem Geschehnis machten die beiden Beteiligen laut Polizei jedoch nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Personen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60, zu melden. Auch von der gegenüberliegenden Schweizer Rheinseite war der Vorfall gesehen worden. Insbesondere ein Mann dort, der nach der Polizei rief, sollte sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen in Verbindung setzen, bittet die Polizei abschließend.

Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt

Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrradfahrer ist am Dienstag, 10. Mai, gegen 15.30 Uhr, am Wutachdamm in Tiengen gestürzt. Wie die Polizei berichtet, soll er zuvor gegen einen Pfosten gefahren sein. Der 44 Jahre alte Radler erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer schien laut Polizei „deutlich alkoholisiert“, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Fahrrad und der Pfosten blieben unbeschädigt, informiert die Polizei abschließend.