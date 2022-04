von SK

Bonndorf: Kind auf Fahrrad von Auto erfasst

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Donnerstag im Bonndorfer Ortsteil Boll von einem Auto erfasst. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 81-jähriger Ford-Fahrer gegen 18.15 Uhr auf der Wutachstraße in Fahrtrichtung Bonndorf. Auf einem Fahrrad kam von rechts ein neunjähriges Mädchen angefahren und überquerte mit ihrem Kinderfahrrad die Straße.

Laut Polizei kam zum Zusammenstoß der beiden. Dabei wurde das Kind frontal vom Fahrzeug erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Das Mädchen zog sich bislang unbekannte Verletzungen zu und wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Neunjährige trug laut Polizei keinen Fahrradhelm. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 5000 Euro, am Kinderfahrrad auf 100 Euro. (Anm. d. R.: In der ersten Polizeimeldung war von einer 81-jährigen Autofahrerin die Rede, mittlerweile hat die Polizei das aber korrigiert.)

Lauchringen: Lüftungsturbinen im Bürgerwaldtunnel beschädigt

Ein Lastwagen hat am Donnerstagmorgen mutmaßlich die Lüftungsturbinen im Bürgerwaldtunnel beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 3.20 Uhr von Waldshut in Fahrtrichtung Singen den Bürgerwaldtunnel. Beim Durchfahren soll das Fahrzeug alle Lüftungsturbinen, die sich auf seiner Fahrspur befanden, gestreift haben. Diese sind in einer Höhe von etwa 4,63 Metern an der Decke des Tunnels angebracht. Laut Polizei wurden sechs Turbinen beschädigt.

Weshalb die Höhenkontrolle, die bei einer Höhe von 4,40 Meter auslöst, nicht ausgelöst hat, sei noch unbekannt. Der Sachschaden kann von der Polizei noch nicht beziffert werden. Falls eine Turbine ersetzt werden muss, beläuft sich der Preis für eine Turbine bei 80.000 Euro, schreibt die Polizei weiter. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/831 65 31) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Hochrhein Radfahren soll sicherer werden: Die Polizei kontrolliert regelmäßig Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut: 18-Jähriger stiehlt Parfüm im Gesamtwert von 400 Euro

Ein 18-Jähriger hat am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr, aus einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße einen Rucksack und Parfüm im Gesamtwert von über 400 Euro entwendet. Laut Polizei flüchtete der junge Mann in Richtung Seltenbachbrücke, als er von Mitarbeitern angesprochen wurde. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Beschuldigte am Bahnhof festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Laut Polizei ergab eine Recherche, dass der 18-Jährige am gleichen Tag bereits von der Bundespolizei mit einem Rucksack mit Diebesgut in Bad Säckingen erwischt wurde.

Waldshut: Unbekannte zünden Toilettenpapier in Toilette an

Am Busbahnhof in Waldshut hat am Donnerstag, 21. April, gegen 21 Uhr eine Toilette gebrannt. Laut Polizeimeldung haben Unbekannte in der Männertoilette den Toilettenpapierhalter und das Toilettenpapier in Brand gesetzt. Zudem wurde versucht, das Papier zum Hände trocknen am Waschbecken anzuzünden.

Durch das Feuer wurden die Fliesen und die Wände in der Toilettenkabine verrußt. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr war der Brand bereits von mehreren Personen mit Wasser vom Kiosk gelöscht worden. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 1000 Euro.

Hochrhein Sicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer: Kontrollwoche der Polizei auch am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Waldshut: Unbekannter bricht Opferstock in der Liebfrauenkirche auf

Der Opferstock in der Liebfrauenkirche Waldshut wurde laut Polizei am Donnerstag, 21. April, zwischen 9 und 16 Uhr „mit brachialer Gewalt und entsprechendem Hebelwerkzeug“ aufgebrochen. Der Diebstahlschaden ist gering, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/831 65 31) hat die Ermittlungen aufgenommen.