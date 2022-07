von SK

St. Blasien: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb auf der Toilette fest

Ganz und gar nicht nach Plan lief es für einen mutmaßlichen Dieb am Mittwoch in St. Blasien. Zunächst wurde er bei seiner Tat erwischt, bei der Flucht gestellt, von mehreren Personen umzingelt und schließlich von der Polizei auf einer Toilette festgenommen. Wie es dazu kam, lesen Sie hier.

Stühlingen: Zeugensuche nach Unfallflucht vor dem Rathaus

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag vor dem Stühlinger Rathaus ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, hat ein 60-Jähriger gegen 8.40 Uhr seinen VW Tiguan beim Brunnen vor dem Rathaus abgestellt. Das Auto stand entlang der Schlossstraße. Als er gegen 9.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses im Bereich des linken Fahrzeughecks und der Stoßstange beschädigt.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 4500 Euro an. Aufgrund des Schadensbildes sei von einem größeren Verursacherfahrzeug auszugehen. Der Unfall entstand vermutlich während der Vorbeifahrt. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) sucht Zeugen des Vorfalls.

Stühlingen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer fährt an Tankstelle Auto an

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag, 27. Juli, an einer Tankstelle in Stühlingen gegen ein an einer Zapfsäule stehendes Auto gestoßen. Wie die Polizei informiert, entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von je 500 Euro.

Beim 53-jährigen Unfallverursacher wurde eine Alkoholbeeinflussung erkannt. Eine Alkoholüberprüfung mit einem Alcomaten ergab einen Wert von 2,7 Promille. Eine Blutprobe folgte, der Führerschein des Autofahrers wurde einbehalten.

Wutöschingen: Feuerwehr löscht Flächenbrand

Zu einem kleinen Flächenbrand sind am Mittwochnachmittag, 27. Juli, gegen 15.40 Uhr, Feuerwehr und Polizei zu einem Grundstück zwischen Horheim und Oberlauchringen ausgerückt. Das Feuer konnte zeitnah von der Feuerwehr gelöscht werden, heißt es im Polizeibericht. Die Brandursache bleibt unklar. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.