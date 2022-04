von sk

Waldshut: Gelbe Säcke brennen in der Nacht

Im Bereich Bergstraße in Waldshut haben am Mittwoch, 20. April, gegen 4.30 Uhr gelbe Säcke gebrannt. Beim Eintreffen der Polizei waren die gelben Säcke beinahe vollständig abgebrannt. Die wenigen Flammen konnten erstickt werden, heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen kühlte die Aschereste mit Wasser ab, um ein Aufflammen zu verhindern. Ein Schaden sei nicht entstanden, zudem bestand keine Gefahr für eine Ausbreitung des Feuers. Ob die Müllsäcke vorsätzlich in Brand gesetzt wurden oder eventuell durch eine glimmende Zigarettenkippe für das Feuer ursächlich war, ist laut Polizeibericht unklar.

Küssaberg: Einbruch in Wohnung

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag, 17 und 18. April, in eine Erdgeschosswohung in der Straße Straßbündten in Küssaberg-Reckingen eingebrochen. Wie die Polizei informiert, haben die Unbekannte den Rollladen eines Fensters nach oben geschoben, das Fenster eingeschlagen und sich somit Zugang zur Wohnung verschafft.

Die Schubladen und Schränke im Esszimmer und Schlafzimmer wurden durchsucht. Zur Einbruchszeit war der Wohnungsinhaber nicht anwesend. Der entstandene Sachschaden und der Diebstahlschaden sind laut Polizei noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei (07741/831 60) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Straßbündten gemacht haben, um Hinweise.

Lauchringen: Heißes Fett löst Brand aus

Mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften rückten die Feuerwehr Lauchringen am Dienstag, 19. April gegen 20.20 Uhr in die Sudetenstraße aus, um einen Brand zu löschen. Laut Polizeimeldung hatte eine Mieterin in ihrer Einliegerwohnung einen Topf mit Öl auf das Kochfeld gestellt, um Pommes Frites zuzubereiten. Sie verließ die Küche und kurz darauf brach das Feuer aus. Der Vermieter, der im gleichen Haus wohnt, bemerkte dies, stellte den Strom ab und verließ das Haus mit seiner Familie.

Der Brand in der Küche breitete sich nicht weiter aus und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzte wurde niemand, die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf rund 30000 Euro. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte vom Rettungsdienst vor Ort.