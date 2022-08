von SK

Waldshut-Tiengen: Zwei Autos kollidieren auf der Kreuzung

Drei Schwer- und eine Leichtverletzte hat in Tiengen am Samstag, 29. August, gegen 22 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Vorfahrtsverletzung gefordert. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 23-Jähriger BMW-Fahrer von der Waldshuter Straße in Tiengen in die Industriestraße abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug mit dessen 52-jährigen Fahrer.

Im Kreuzungsbereich kam es laut Angaben zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige sowie dessen Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der 52-Jährige wurde leicht, seine Mitfahrerin schwer verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht das Polizeirevier Waldshut-Tiengen weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, unter Telefon 07751/8316-531.

Waldshut-Tiengen: Hoher Sachschaden nach einem Einparkversuch

Einen hohen Sachschaden hat ein 94-jähriger Autofahrer am Freitag, 26. August, gegen 11 Uhr, verursacht, als er sein Fahrzeug in der Porschestraße in Tiengen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in eine Parklücke stoßen wollte. Laut Polizei beschleunigte er das Auto, überfuhr er eine Steinumrandung eines Baums und krachte in ein Auto, das gegenüber geparkt war. Beim Rückwärtsstoßen setzte er sein Auto noch in die Fassade des Discounters.

Schließlich habe der 94-Jährige es geschafft, doch noch ordnungsgemäß einzuparken. Verletzt wurde laut Information niemand. Die Polizei beziffert den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen mit rund 13.500 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Gebäudefassade sei nicht bekannt.

Küssaberg: 24-Jährige kommt mit ihrem Wagen von der Straße ab

Offensichtlich von einem Überholmanöver irritiert, ist eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der L162 in Küssaberg-Bechtersbohl am Sonntag, 28. August, 10.15 Uhr, auf das Bankett geraten. Dabei soll sie ein Verkehrszeichen beschädigt und in einem Feld zum Stillstand gekommen sein. Die Fahrerin wurde laut Mitteilung der Polizei leicht verletzt.

Laut Angaben fur die 24-Jährige mit ihrem Subaru von Bechtersbohl kommend in Richtung Dangstetten, als von hinten ein roter Kombi gekommen sein soll, welcher sie trotz Gegenverkehr überholt habe. Die 24-Jährige habe die Geschwindigkeit verringert, sei dann aber in das Bankett und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, die Hinweise zu dem roten Kombi geben können, unter Telefon 07751 8963-0.

Klettgau: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 26. und 27. August, wurden in Erzingen, in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummern 40 bis 56, der Fahrzeuglack von mehreren Fahrzeugen mittels eines spitzen Gegenstandes von Unbekannten zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt sind ihr acht beschädigte Fahrzeuge bekannt. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

Die Polizei vermutet, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Weitere Geschädigte sollen sich beim Polizeiposten Wutöschingen melden. Ebenso Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, unter Telefon 07746/92850.

Bonndorf: 42-Jähriger nach Unfall mit seinem Quad schwer verletzt

Ein 42-jähriger Quadfahrer ist am Samstag, 27. August, gegen 17 Uhr, nach einem Unfall in Bonndorf-Wellendingen schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt. Laut Angaben fuhr der 42-Jährige die Straße Schmiedäcker, als im ein Auto entegegenkam. Der Quadfahrer soll ausgewichen und mit dem Reifen gegen eine Grundstücksbegrenzung gestoßen sein. Dabei soll die Lenkstange des Quads gebrochen sein, und das Vorderrad soll sich quer gestellt haben.

Der 42-Jährige sei vom Quad geschleudert worden, und er sei auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei habe er sich schwer verletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug habe er mit seinem Quad nicht berührt.

Grafenhausen: Unfallflucht auf Parkplatz Schlüchtseeweg, Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz im Schlüchtseeweg wurde am Sonntag, 28. August, im Zeitraum zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, eine hintere Tür eines grauen VW Passat beschädigt, berichtet die Polizei. Die Beschädigung dürfte durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden sein. Der Sachschaden beträgt laut Angaben etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, unter Telefon 07751/8316-531.