Waldshut-Tiengen: Beifahrerin beim Austeigen verletzt

Eine Beifahrerin hat sich am Donnerstagabend, 15. September, in der Eisenbahnstraße in Waldshut beim Aussteigen verletzt, als das Auto wegrollte. Die 29-jährige Frau wurde leicht verletzt und kam zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 52-jährige Fahrerin zuvor gegen 20.30 Uhr angehalten. Als die aussteigende Beifahrerin bereits neben dem Wagen stand, geriet das Auto wieder in Bewegung und touchierte die Beifahrerin am Bein. Gegen die Fahrerin wurden Ermittlungen eingeleitet.

Waldshut-Tiengen: Autofahrerin prallt gegen geparktes Lastwagen-Gespann und verletzt sich schwer

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend, 15. September, im Industriegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Lastwagen-Gespann geprallt. Das Auto der 18-Jährigen kollidierte laut Polizei gegen 23 Uhr mit dem Anhänger des Lastzuges. Die junge Frau zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der in der Kabine schlafende Lastwagen-Fahrer blieb unversehrt. Die Fahranfängerin dürfte nur mit Standlicht gefahren sein, schreibt die Polizei weiter. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von knapp 2000 Euro, am Anhänger wurde laut Angaben ein Schaden von etwa 12.000 Euro verursacht.

Wutöschingen: Auto in Horheim aufgebrochen

Ein Auto in Wutöschingen-Horheim ist in der Nacht auf Donnerstag, 15. September, aufgebrochen worden. Laut Polizei wurde an dem in einer Hofeinfahrt in der Talstraße stehenden Auto wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Aus dem Innern wurde ein dort abgelegter Geldbeutel entwendet. Neben einem geringen Bargeldbetrag befanden sich verschiedene Bank- und Kundenkarten sowie der Ausweis des Fahrzeugbesitzers darin. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751/831 60) ermittelt. (sk)