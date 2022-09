Jestetten: Betrunkener transportiert Person im Kofferraum

Wegen einer Person im Kofferraum ist in der Nacht zum Sonntag, 18. September, die Fahrt eines mutmaßlich alkoholisierten Mannes in Jestetten-Altenburg von einer Polizeistreife gestoppt worden. Der Polizei war gegen 3.30 Uhr das auffällige Auto gemeldet worden. Füße würden aus dem offenen Kofferraumdeckel des fahrenden Autos herausragen, hieß es.

Verzögert reagierte der 20-jährige Fahrer auf Aufforderung der Polizei, das Fahrzeug anzuhalten. Im Kofferraum lag ein Mitfahrer. Die Überprüfung des Fahrers ergab eine Alkoholbeeinflussung von rund 1,2 Promille. Eine Blutentnahme folgte, der Führerschein wurde einbehalten.

Bonndorf: Auto überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Ein 19-jähriger Fahrer hat sich am Samstagabend, 17. September, schwer verletzt, als sich sein Auto auf der L 170 zwischen Bonndorf-Ebnet und Grafenhausen-Rothaus mehrfach überschlagen hatte. Der junge Mann dürfte laut Polizei mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, sodass sein Auto nach links von der Straße abkam. Das Auto touchierte mehrere Bäume und überschlug sich. Auf der Fahrerseite liegend kam der Wagen zum Stillstand.

Mit einer Seilwinde zog die Feuerwehr Bonndorf den Unfallwagen wieder auf die Straße. | Bild: Feuerwehr Bonndorf, Olaf Thor

Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Bonndorf im Einsatz.

Bonndorf: Fahrer mit medizinischem Notfall mit Rettungshubschrauber in Klinik gebraucht

Gegen einen Hausanbau geprallt ist ein Auto an der Ortsdurchfahrt von Bonndorf in der Nacht auf Montag, 19. September. Der 66-jährige Fahrer war auf den Hof des Hauses gefahren und mit der Außenwand eines schopfähnlichen Anbaues kollidiert. Der Fahrer erlitt durch das Unfall-Geschehen nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei nur leichte Verletzungen.

Er sei allerdings aufgrund einer medizinischen Notlage mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden. Diese Notlage dürfte laut Polizei auch der Grund für den Unfall gewesen sein. Der Anbau wurde erheblich, das Fahrzeug nur leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Lauchringen: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

In Unterlauchringen kam es laut Polizei am Freitag, 16. September, gegen 15.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Eine 55-jährige Autofahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sie war in Höhe der Heidenäckerstraße einer vorausfahrenden 46 Jahre alten Frau aufgefahren, die wegen eines nach links abbiegenden Fahrzeuges abbremsen musste. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei insgesamt rund 11.000 Euro.