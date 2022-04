von SK

Klettgau: Frau verletzt sich bei Unfall am Grenzübergang

Bei einem Unfall am Grenzübergang in Klettgau-Erzingen wurde am Dienstag, 26. April, eine Autofahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die 64-Jährige gegen 14 Uhr bei der Durchfahrt der Grenzstelle nach rechts geraten. Das Auto kollidierte mit einem Geländer, einem Hydranten und dem Ortsschild. Der Rettungsdienst versorgte die Frau an der Unfallstelle. Auch das Auto der Frau wurde erheblich beschädigt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

St. Blasien: Fahrerflucht am Fußballstadion

Bereits am Dienstagabend, 12. April, ist beim Fußballstadion in St. Blasien geparkter Tesla beschädigt worden. Wie die Polizei nun informiert, wurde an dem Auto die Beifahrertüre eingedrückt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 3500 Euro an. Ein unbekanntes Fahrzeug war dagegen gestoßen, der Verursacher flüchtete.

Zwischenzeitlich konnte laut Polizei ermittelt werden, dass gegen 20.30 Uhr, etwa 10 bis 15 Minuten vor dem Ende des stattfindenden Fußballspiels der A-Jugend, mutmaßlich ein kleineres helles Auto mit einem Streifen den Tesla touchiert hatte. Ein deutliches Unfallgeräusch sei wahrnehmbar gewesen, heißt es in dem Polizeibericht. Der Polizeiposten St. Blasien sucht weitere Zeugenhinweise (Kontakt: 07672/922280).