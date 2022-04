Meinung vor 3 Stunden

Bilderrätsel am Waldshut Rheinufer: Was will uns dieses Plakat sagen?

Redaktionsgeflüster: „Corona bis ?“ steht auf einem Pappschild am Rheinuferweg. Was will der Urheber damit ausdrücken? Autorin Juliane Schlichter wagt in ihrer Glosse eine Prognose.