Als eine schöne Verlängerung des 40. Geburtstages von Fez – kurz für Ferien zu Hause – beschreibt Oberbürgermeister Philipp Frank den Abschluss-Malwettbewerb der Ferienbetreuung. Wobei es sich eigentlich um keinen richtigen Wettbewerb handelt, stellt Onur Harbelioglu vom städtischen Kinder- und Jugendreferat Waldshut-Tiengen, weil jedes Kind gewonnen hat. „Denn es gibt keine Abstimmung oder Jury, sondern jedes Mädchen und jeder Junge bekommt ein kleines Geschenk“, so Harbelioglu. „Und als Wertschätzung jedes einzelnen Bildes werden diese in den Geschäften der Innenstädte in Waldshut und Tiengen ausgestellt. Kinder sind unsere Zukunft und jedes einzelne verdient Anerkennung“, so Harbelioglu weiter.

Gleichzeitig sollen die Bilder aber auch eine Art Alleinstellungsmerkmal für die Innenstädte sein, so OB Frank. „Es ist wichtig, dass es hier Aktionen gibt, die es wirklich nur in der Innenstadt gibt. So wird ein Besuch dort zu etwas Besonderem und die Innenstädte bleiben attraktiv.“

Fez 1981 fand das Betreuungsangebot Fez – Ferien zu Hause – erstmals in der Doppelstadt statt. Es richtet sich an Kinder zwischen sieben und 13 Jahren, die nicht mit ihren Familien in den Urlaub fahren und dennoch in den Sommerferien etwas erleben möchten. Zum runden Geburtstag, der wegen Corona nicht mit einem großen Fest gefeiert werden kann, hat sich das Kinder- und Jugendreferat einen Kreativwettbewerb für Kinder ausgedacht.

Unterstützung für die Aktion gibt es auch von den beiden Gewerbevereinen der Stadt. Alexander Wagner von der Aktionsgemeinschaft Tiengen: „Es ist eine tolle Aktion und wir Händler sind gerne bereit, unsere Ausstellungsflächen für die Bilder zur Verfügung zu stellen.“ Das bestätigt auch Thomas Wartner vom Werbe- und Förderungskreis in Waldshut. „Wir hatten im Rahmen unseres Kids Days im Juli auch schon an einen Malwettbewerb gedacht, aber wegen der Coronauflagen und der Kurzfristigkeit konnten wir das nicht umsetzen. Umso schöner ist es, dass es ihn jetzt gibt.“

Zu bestaunen gibt es die 40 Bilder für drei Wochen in den Waldshut-Tiengener Geschäften. Auch die Namen der kleinen Künstler sind für Kunden und Passanten ersichtlich.