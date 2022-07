Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von Ursula Freudig

Am 22. und 23.Juli 2022 fand in Tiengen das 30. Jazzfest „Tiengener Sommer“ der Aktionsgemeinschaft Tiengen statt. Tausende feierten in ausgelassener Stimmung 14 Bands auf vier Bühnen. Dies sind unsere Bilder.