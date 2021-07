Land unter hieß es nicht zum ersten Mal in den vergangenen Tagen in den am Rheinufer gelegenen Gemeinden des Landkreises Waldshut. Die Schweizer Zuflüsse Töss, Thur und Aare haben das Wasser über die Ufer treten lassen. Besonders betroffen war Kadelburg, wo Mitglieder der Feuerwehr am Freitagvormittag eine Hochwassersperre errichteten, um den Eingang des Campingplatzes vor Wassermassen zu schützen.

Am späten Nachmittag hatte sich das Wasser größtenteils zurückgezogen, und der 20 Meter lange Schutzwall schlängelte sich wie eine Schlange zwischen Maisfeld und Wohnwagen. Zwei Radfahrer, die die Barriere kletternd überwanden, stellten fest, dass diese – wenn nicht im Hochwassereinsatz – sich als Hüpfburg eignen würde.

Hochrhein Endlich wieder ins Kino: Doch wer rein will, muss früh genug reservieren Das könnte Sie auch interessieren

Hersteller des orangeroten Ungetüms ist, wie einem Aufkleber darauf zu entnehmen ist, ein Unternehmen im schweizerischen Kanton Luzern, das auf mobilen Unwetter- und Hochwasserschutz spezialisiert ist. Beaver – auf deutsch Biber – nennt sich das System, Hochwasser mit Wasser, das in die PVC-Schläuche geleitet wird, zu bekämpfen. Das Prinzip ähnelt der Methode, Buschbränden mit kontrolliertem Gegenfeuer zu Leibe zu rücken, was von Tierschützern jedoch kritisiert wird.

Apropos Tiere: Der englische Name für Biber für die Hochwassersperre kommt nicht von ungefähr. Die Nagetiere sind für ihre Dammbauten bekannt, mit denen sie Gewässer aufstauen. Auch wenn sich gelegentlich die Wege von Mensch und Biber entlang des Hochrheins kreuzen, dürfte die Population der tierischen Baumeister nicht ausreichen, flächendeckend im Landkreis auf natürliche Weise Dämme gegen Hochwasser zu errichten. Dann muss die Feuerwehr wieder mit der Plastikbarriere anrücken.