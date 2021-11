Vom Ashram im indischen Poona über den Ashram in Oregon nach Häusern und von dort ins Waldshuter Gefängnis: Ma Anand Sheela, 35, Ex-Geliebte und Vertraute des indischen Sektenführers Bhagwan, war im Herbst 1985 die bisher exotischste Insassin dieser Haftanstalt. Davor hatten deutsche und US-Fernsehteams Kameras aufgebaut. Doch nur Sheelas Schweizer Ehemann Urs Birnstiel, den sie 1984 heiratete, lief ihnen über den Weg und nannte den Vorwurf der US-Justiz, Mordversuch am Leibarzt Bhagwans, als „völlig aus der Luft gegriffen“.

Sheela gehörte bereits im Ashram in Poona zum Gefolge ihres Landsmannes. Als sie in seinem Auftrag 1981 im US-Staat Oregon eine Ranch für den Aufbau eines neuen Ashrams erwarb, erreichte sie den Höhepunkt ihrer Macht. Sie leitete die wachsende Kommune, die zuletzt 7000 Anhänger zählte, 1985 jedoch in Konflikt mit Nachbarn und Behörden geriet.

Die Vorgeschichte

Bhagwan ließ Sheela fallen, sie setzte sich im September 1985 mit etwa 20 ihrer Anhänger nach Europa ab. Unterschlupf fand die Gruppe in Häusern in der Pension „Sonnenhalde“, wo sie und zwei ihrer Vertrauten am 28. Oktober festgenommen wurden. Die Polizei handelte im Auftrag des Karlsruher Generalstaatsanwalts, der auf ein Auslieferungsersuchen der US-Justiz reagierte. Die Frauen wurden des Mordversuchs am Leibarzt des Sektenführers verdächtigt und in Waldshut inhaftiert. Während ihre Waldshuter Anwälte Richard Fehrenbach und Claudia Ehren auf Freilassung hofften, wurden die Frauen in ein anderes Gefängnis verlegt und in die USA ausgeliefert. In Oregon wurde Sheela zu zehn Jahren Haft verurteilt, aber wegen guter Führung nach 29 Monaten Ende 1988 freigelassen.

Wie es weiterging

Sheela Birnstiel, wie sie sich von nun an nannte, reiste in die Schweiz und baute sich, inzwischen zur Witwe geworden, in Baselland eine neue Existenz als Betreuerin für Behinderte mit zwei Wohnheimen auf. Doch noch immer hängt in einem der Zimmer der heute 71-Jährigen ein großes Foto des 1990 gestorbenen Bhagwan.