Waldshut-Tiengen – „Mehr Tenöre braucht die Chorgemeinschaft Tiengen“, erklärte Chorleiterin Miri Turkenich in der Hauptversammlung des Vereins in der Sängerhütte in Tiengen. Das war aber nur eines der Themen während der Hauptversammlung. Außerdem standen auf dem Programm: Teilneuwahlen des Vorstands und Abstimmungen über eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge von jährlich 35 auf 50 Euro – mit einer Sozialklausel für diejenigen, die den Betrag nicht aufbringen können.

Weiter wurde über eine Änderung der Satzung abgestimmt. „Eine modernere Satzung“, wie Vorsitzende Marion Kral betonte. Beide Änderungen wurden vom Verein angenommen. Ein großes Anliegen sei ihr, sagte Kral, die Freude und Harmonie im Verein wieder zu finden, was sie im Moment vermisse. Der Vorstand arbeite ehrenamtlich, investiere viel Zeit in den Verein, könne deshalb nicht immer präsent sein. Sie bitte deswegen um offene Gespräche, erklärte Kral.

Gewählt und in ihren Ämtern bestätigt, wurden der stellvertretende Vorsitzende Michael Hermann , Schriftführer Michael Knieper und Kassiererin Jennifer Saß. Neu als Beisitzerin dabei ist Sabine Shagudo, die gleichzeitig eine Fortbildung zur Vizechorleiterin macht. „Wir haben ein aktives Vereinsleben und sind fester Bestandteil des Kulturlebens Waldshut-Tiengen“, freute sich Michael Knieper. Von einer Herausforderung sprach Chorleiterin Miri Turkenich im Zusammenhang mit dem Sommerkonzert. „Dieses Jahr gehen wir musikalisch nach Norden“, kündigte Turkenich an. „Wir haben ein tolles Programm geplant“, versprach sie. Lob für den Verein gab es von Oberbürgermeister-Stellvertreter Peter Kaiser, der Grüße auch vom Gemeinderat mitbrachte. „Bleibt dabei, bringt eure Ideen mit ein. Mit euren Konzerten bereitet ihr viel Freude.“

Die Chorgemeinschaft Tiengen besteht seit 1852. Aktuell zählt der Verein 36 aktive Sängerinnen und Sänger. Geprobt wird montags, 19.30 Uhr in der Johann Hebel Schule.