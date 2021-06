Waldshut-Tiengen vor 33 Minuten

Betrunkener Mann entblößt sich vor Gaststätte in der Waldshuter Innenstadt

Nachdem ein 36-Jähriger am Dienstagabend nicht in eine Gaststätte in der Waldshuter Innenstadt gelassen wurde, entblößte sich der Mann vor dem lokal. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.