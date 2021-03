Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Betrunkener Mann belästigt Frauen auf dem Viehmarktplatz

Ein 36-Jähriger hat am Dienstag auf dem Viehmarktplatz in Waldshut mehrere Frauen belästigt, laut Berichten soll sich der Mann mehrfach entblößt, Frauen nachgegangen und diese in aufdringlicher Weise angesprochen haben.