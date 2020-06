Nach Angaben der Polizei hat sich der Vorfall kurz vor 4 Uhr morgens in der Friedrichstraße ereignet. Während die 65-jährige Frau Zeitungen aus ihrem Wagen lud, soll sie ein 36-Jähriger erst angepöbelt und sich dann in ihren Wagen gesetzt haben. Schließlich soll er sich so hinter das Auto der Frau gestellt haben, dass sie nicht habe wegfahren können. Die Polizei nahm den Mann und seinen 25 Jahre alten Begleiter in Gewahrsam. Beide seien stark alkoholisiert und kaum ansprechbar gewesen.