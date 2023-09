Die Open-Air-Aufführungen in der Götzenburg in Jagsthausen sind jedes Jahr ein großes Ereignis. Die Goethe-Gesellschaft Hochrhein machte sich ebenfalls auf den Weg, um die letzte Aufführung in dieser Saison zu besuchen. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Nach der dreistündigen Anfahrt bezogen neun Mitglieder ihre schön renovierten Zimmer in der alten Götzenburg, deren Innenhof ausgefüllt war mit der Bühne und einer gestaffelten Tribüne für die Zuschauer. Die Original-Kulisse und professionelle Schauspieler erhöhten die Erwartungen der Besucher vom Hochrhein. Das Wetter war zwar warm, streute allerdings ab und zu ein paar Regentröpfchen, das Publikum war aber mit Regenhäuten ausreichend gegen die Nässe geschützt. Der Stimmung tat das allerdings keinerlei Abbruch.

Die Inszenierung war spannend und die Schauspieler faszinierten das Publikum. Es gab turbulente Gefechtsszenen und riesiges Kampfgeschrei, begleitet von donnernden Kanonenschlägen, dadurch flogen einige Male Vogelschwärme auf und über die Szene hinweg, sodass es wie ein genialer Regie-Einfall aussah. Der Text von Goethe war gekürzt und auch etwas modernisiert worden, die mittelalterlichen Kostüme waren teils mit echten eisernen Rüstungen, Schwertern und Stangen, aber auch mit modernen Accessoires ergänzt. Sonnenbrillen und Mikrofone machten die Dramatik noch spannender. Das berühmt-berüchtigte Zitat wurde vom Götz wie von seinem kleinen Vasallen gleich sieben Mal ausgerufen – weil es die letzte Aufführung war, schreibt der Verein weiter.

Nach gut zwei Stunden war das Spektakel beendet und alle Schauspieler, wie das gesamte Festspiel-Team wurde von der künstlerischen Leiterin der Festspiele auf die Bühne gerufen, wo sie mit einem begeisterten Applaus geehrt wurden. Danach ging es hinüber zum Roten Schloss, wo es etwas zu vespern gab und man die Schauspieler in Zivil wieder traf. Es war ein rundum tolles Erlebnis, schreibt der Verein abschließend in der Mitteilung.