Der Motorradclub Born to be Wild, Chapter Tiengen, hatte am Wochenende zur 21. Tattoo-Expo geladen. Nach drei Jahren Zwangspause versammelte sich ein buntes Publikum in der Stadthalle Tiengen.

Schon am Eingang begrüßt ein grimmig hereinschauender Hüne in obligatorisch abgewetzter Lederweste die Besucher. Auch im Innenraum ist die klassische Rocker-Ästhetik der Gastgeber überall sichtbar. Schwarzes Leder, Totenköpfe und Nieten. Dieser erste oberflächliche Blick verrät aber nur die halbe Wahrheit.

Das Publikum ist bunt gemischt

Auch wenn auf dieser Messe viele Rocker vertreten sind, ist das Publikum jedoch bunt gemischt. Von Eltern mit Babys im Tragetuch bis hin zu weiß-mähnigen Männern in Lederjacke ist jeder vertreten. Das zeigt vor allem: Tätowierungen sind kein Randgruppenhobby – sie sind schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Tätowierungen Tätowierungen sind wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Sogar auf Ötzi, der immerhin 5600 Jahre alt ist, wurden Tätowierungen gefunden. Die heutigen Tattoos in der westlichen Welt wurden von den Seefahrern um James Cook aus Polynesien mitgebracht und gelangten so an die europäischen Häfen. Auch Gangs in US und Lateinamerika lassen sich Zeichen der Zugehörigkeit tätowieren, was zu dem schlechten Image von Tätowierungen geführt hat. Dabei waren sie nicht immer so verrucht und prominente historische Figuren hatten Tattoos. Sogar Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn (besser bekannt als Sissi) ließ sich 1888 im Alter von 51 Jahren einen Anker auf die Schulter tätowieren.

Eine Entwicklung, die auch der Präsident des Motorradclubs und Veranstalter beobachtet hat. Er stellt sich als „Judy“ vor: „Das Publikum hat sich schon verändert. Früher war es halt ein Rocker- und Knast-Ding, tätowiert zu sein. Heute ist es gesellschaftsfähig geworden, ein Trend. Das merkt man am Publikum. Wir haben im Alter von 16 bis 80 Menschen hier, die sich tätowieren lassen. Für die Tätowierer ist das natürlich gut und auch die haben sich verändert. Das ist ja inzwischen ein richtiger Beruf.“

Ein Beruf, der sich auch im Kreis Waldshut schon etabliert hat. Einige von ihnen sind auch auf dieser Messe vertreten, wie zum Beispiel Anja Haag „Anni“ von „Annis Art Tattoo“ aus Lauchringen und das Team von „Albe Amigo“ aus Waldshut. Auch an ihren Ständen herrscht heute reger Betrieb. „Wir sind gerne hier. Wir treffen nette Menschen und können unsere Arbeit zeigen“, sind sie sich einig.

Warum überhaupt ein Tattoo?

Was bewegt Menschen überhaupt dazu, sich tätowieren zu lassen? Diese Frage stellt sich vielleicht einigen, die diese Art von Körperschmuck nicht mögen. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht, die Motivationen sind so unterschiedlich wie die Besucher der Messe.

„Jedes unserer Tattoos hat eine Geschichte und für uns ist es wichtig, dass wir damit etwas verbinden. Etwas aus der Vergangenheit, Bezug zur Familie, einfach etwas, dass einen geprägt hat. Bei uns ist das so und du kannst mich zu jeder Tätowierung fragen, ich erzähle dir die Geschichte dahinter.“ Ob sie schon mal eine Tätowierung bereut hat? „Nein. Kein Tattoo ist im Nachhinein falsch. Es ist die persönliche Geschichte. Auch wenn das Motiv nicht mehr gefällt, als du es stechen ließest, hatte es ja eine Bedeutung für dich“, erklärt eine Besucherin, die heute ihre Tochter begleitet. Sie lässt sich ein Bild ihrer Großeltern stechen, mit deren Unterschriften. Ein persönliches Andenken an zwei geliebte Menschen.

Wieder andere mögen den Prozess an sich. „Es macht absolut süchtig! Ich liebe das Gefühl“, erklärt eine andere Besucherin, die vor Anja Haags Stand auf ihren Termin wartet. „Ich habe einfach Bock drauf und lasse mir einfach machen, was mir gefällt.“ Es müsse auch nicht immer eine besondere Bedeutung haben.

Und wie sind die Reaktionen des persönlichen Umfeldes? Natürlich findet nicht jeder Tätowierungen schön, aber die Zeiten in denen man sich sozial ausgrenzte scheinen vorbei, wie die Besucher bestätigen. „Mir ist das noch nie passiert, dass Leute mich wegen meiner Tätowierungen in eine Schublade stecken. Aber der Gedanke ist gar nicht so abwegig, früher hat man das natürlich anders gesehen. Ich arbeite in der Pflege mit älteren Menschen und da ist das tatsächlich ein Thema, gerade am Handgelenk oder generell an sichtbaren Stellen. Aber direkt negativ darauf angesprochen wurde ich noch nie. Eher im Gegenteil. Ich habe Komplimente und Nachfragen bekommen“, erzählt eine Besucherin aus Stuttgart, die zufällig an der Messe vorbeigekommen ist, während ihr Mann sich den Namen der gemeinsamen Tochter auf den Rücken tätowieren lässt.

„Wir sind eigentlich ganz normal“

Die Veranstalter des Motorrad-Clubs Born to be Wild, Chapter Tiengen, und zahlreicher Besucher aus der Szene können auf den ersten Blick schon einschüchternd wirken, aber Judy versichert, dass dieser Eindruck täuscht. „Wir sind ein Zusammenschluss aus Menschen mit der gleichen Lebenseinstellung. Wir fahren zusammen Motorrad, haben ein Clubhaus, aber wir sind eigentlich ganz normal. Wir haben unseren Beruf, Familien und sind ganz bodenständig. Rocker sind ja nicht immer das, was man im Fernsehen sieht.“

Generell herrscht eine fröhliche, gelöste Atmosphäre. Jeder scheint einfach froh darüber, hier auf gleichgesinnte Menschen zu treffen. Die Mitglieder der einzelnen Motorradclubs besuchen und unterstützen sich gegenseitig. Beim Verlassen der Messe, wink der gar nicht mehr so grimmig scheinende Hüne vom Eingang hinterher. „Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal!“

