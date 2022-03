Der Kulturverein

Der Kulturverein Freunde Schloss Tiengen lädt vom 9. bis 24. April zum Vortrag mit Rainer Grübner und Ausstellung zur Himmelsscheibe von Nebra. Vom 7. bis 29. Mai findet die Ausstellung in Kooperation mit dem städtischen Kulturamt statt: „Verschlusssache – Das Kunstwerk, das ich niemals in einer Ausstellung zeigen würde. Vom 25. Juni bis 17. Juli zeigt Bernd Salfner Ölbilder und Aquarelle zum Thema „Traumbilder“, vom 10. September bis 2. Oktober laden Angela Flaig und Hannelore Weitbrecht zur Ausstellung „Natur“ in den Schwarzenberg-Sälen. Die Vorsitzende Sylvia Vetter ist zu erreichen per Telefon 07741/96 76 66, der Verein ist im Internet ( www.freundeschlosstiengen.de ).