Waldshut-Tiengen – Beim Chilbikonzert des Männerchors Krenkingen im Gemeindehaus hat sich der Vorsitzende Klaus Schilling gefreut, eine große Zahl an Besuchern zu begrüßen. Es war das erste Konzert seit der Corona-Pause. Mit drei Liedern der Comedian Harmonists startete Dirigent Reinhard Süß mit seinen Sängern ins Programm. Er leitet den Männerchor seit Jahresanfang und die Zuhörer waren gespannt auf seinen Stil und Einfluss auf den Chor, der inzwischen wieder 22 Sänger in seinen Reihen hat.

Als Gastchor war der Gesangverein Liederkranz Grafenhausen nach Krenkingen gekommen. Im Jahr 2001 wurde aus dem damaligen Männerchor ein gemischter Chor und dies war eine gute Entscheidung für den Fortbestand des Chors. In zwei Liedblöcken zeigte der Chor aus Grafenhausen sein ganzes musikalisches Können und erntete viel Beifall dafür. Vor allem das Schlusslied mit dem Thema die „Seele ein wenig baumeln lassen“ bekam viel Beifall.

Luka Himmelsbach kommt aus Hohentengen, ist zehn Jahre alt und Klavierschüler bei Reinhard Süss. Das Publikum war von seinem vorgetragenen Minutenwalzer von Frédéric Chopin als besondere Einlage des Konzertabends begeistert und spendete dem jungen Klavierspieler lang anhaltenden Applaus. Eine weitere Einlage und Auflockerung des Abends war der Auftritt der Gruppe Addicted to the beat. Die fünf Mädchen aus Stühlingen und Weizen wussten ebenfalls das Publikum zu begeistern mit ihrem Tanz zu Beat-Rythmen und wurden entsprechend für ihren Auftritt gefeiert.

Klassiker der Popmusik sang der Männerchor Krenkingen dann in seinem zweiten Liederblock. Dabei wurde er am Klavier von Liliana Schelble aus Weizen und am Schlagzeug von Emma Tröndle aus Bonndorf begleitet. Die beiden jungen Frauen hatten zudem eine Soloeinlage parat. In einer Interpretation für Klavier und Schlagzeug trugen sie dem Publikum den Hit „Lush Life“ der Schwedin Zara Larsson vor und ernteten ebenfalls großen Applaus dafür. Eine Zugabe vom Männerchor Krenkingen und ein T-Shirt mit Aufdruck für Dirigent Reinhard Süß schlossen den Konzertabend ab.