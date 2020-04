von Susann Duygu-D'Souza

Vor 25 Jahren haben die Eltern von Klaus Ebner aus dem Waldshut-Tiengener Ortseil Eschbach auf seinem Grundstück auf dem Haspel in der Nähe des Wasserschlosses in Eschbach eine Linde gepflanzt. Jetzt haben Spaziergänger am Wochenende einen erheblichen Schaden an der Rinde des zehn bis zwölf Meter hohen Baumes festgestellt. „Der Schaden ist so massiv, dass der Baum in den nächsten Jahren vermutlich absterben beziehungsweise durch einen Sturm abgeknickt wird“, sagt Klaus Ebner.

Leonie Würtenberger aus Eschbach neben dem zerstörten Baums von Kurt Ebner auf dem Haspel. | Bild: privat

Wie es zu dem Schaden kam, konnte bisher noch nicht geklärt werden. „Wir können nach Rücksprache mit unserem Jagdpächter aber ausschließen, dass der Schaden von einem Wildtier wie einem Wildschwein angerichtet wurde. Wir gehen davon aus, dass die Rinde mutwillig zerstört wurde. Ob es sich dabei um Menschen handelte oder vielleicht einen großen Hund wie einen Rottweiler, können wir nicht genau sagen. Aber auch wenn ein Hund den Schaden angerichtet hat, muss er von den Besitzern angeheizt worden sein.“ Sogar eine Belohnung in Höhe von 500 Euro hat Kurt Ebner zusammen mit seine Familie ausgesetzt. „Wir hoffen, dass sich vielleicht ein Spaziergänger meldet, der etwas beobachtet hat.“ Auch eine Anzeige habe er bereits bei der Polizei aufgegeben.

Für Kurt Ebner steht fest: „Wir wollen einen neuen Baum pflanzen. Die alte Linde ist fast der einzige Schattenspender auf dem Haspel und es steht auch extra eine Ruhebank dort, damit Spaziergänger sich dort ausruhen können und die Aussicht genießen können.“ Ebner stehe mittlerweile auch mit der Stadtgärtnerei in Waldshut-Tiengen in Kontakt. „Laut Listenpreis kostet eine Baum mit etwa fünf Metern rund 1000 Euro. Aber diese Höhe bräuchte man, damit ein Baum den nötigen Schatten spenden kann.“

Belohnung: Kurt Ebner bittet Spaziergänger, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizei oder mit ihm in Verbindung zu setzen, Telefon 07751/65 63.