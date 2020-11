Jahr für Jahr gibt es bereits vor Heiligabend eine reichhaltige Bescherung. Zu verdanken ist dies dem Weihnachtsgewinnspiel, das die Zeitungen Alb-Bote und SÜDKURIER zusammen mit dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen nun schon zum 22. Mal veranstalten. Trotz der Corona-Widrigkeiten zeigt sich der heimische Handel großzügig – mit einem Gesamtwert der Preise von über 58.000 Euro wird eine neue Rekordmarke gesetzt.

Natürlich steht der schicke rote Skoda-Neuwagen als Hauptpreis besonders im Blickpunkt, doch auch die übrigen 13 Sachgewinne, deren Wert jeweils von 2199 Euro bis 589 Euro reicht, können sich sehen lassen und werden bei den Beglückten gewiss leuchtende Augen auslösen. Sogar an das unmittelbare körperliche Wohlbefinden ist gedacht, denn eine Apotheke hat einen Gesundheitskorb zur Verfügung gestellt. In ein ähnliches Ressort fällt ein weiterer Preis. Passend zu dem Umstand, dass jeder Mensch laut ärztlichem Rat täglich auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten sollte, sind auf einen Schlag auch 504 Kästen Mineralwasser zu gewinnen. Wenn man einen wöchentlichen Konsum von etwa einem Kasten annimmt, dürfte das also für fast zehn Jahre reichen – abhängig natürlich auch davon, welche sommerlichen Durststrecken uns mit dem Klimawandel noch die nächste Zeit bevorstehen.