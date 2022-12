122 Auszubildende der Gewerblichen Schulen Waldshut haben die diesjährigen Winter-Abschlussprüfungen der Berufsschule bestanden und haben jetzt ihre Zeugnisse entgegennehmen können, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Stolz auf Fachwissen

Bei der Lob- und Preisverleihung im Foyer der Schule gratulierten Schulleiter Frank Decker und Abteilungsleiter Bodo Neumeister den Prüflingen, die mit ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung nun bestens ausgerüstet seien, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei das duale Ausbildungssystem in Deutschland wertzuschätzen, so Neumeister; die Absolventen dürften stolz auf das Fachwissen sein, das sie im Lauf der Ausbildung erworben haben. Auch Schulleiter Decker ermunterte die Absolventen, positiv in die Zukunft zu schauen und die Ausbildung als fachliche wie auch persönliche Bereicherung zu sehen.

14 Absolventen konnten bei der Abschlussfeier ein Lob entgegennehmen; vier Prüflinge wurden mit einem Schulpreis für ihre guten Leistungen geehrt. Zusätzlich erhielten die beiden Jahrgangsbesten je einen Sonderpreis in Form eines Einkaufsgutscheins für die Stadt Waldshut-Tiengen, gestiftet von zwei Unternehmen der Stadt.