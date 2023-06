Ein beeindruckendes, berührendes Waldkonzert hat das Ensemble Muss auf dem Vitibuck in Tiengen aufgeführt. Es war ein zum Nachdenken anregendes Konzert mit Theater und Poesie unter dem Motto: „Die Vögelein schweigen im Walde“. Texte von Goethe und Tucholsky ergaben mit Musik, Gesang und Theatereinlagen eine Darbietung mit Bezügen zu Themen unserer Zeit. Die 16 Sänger und Musiker entführten die etwa 50 Besucher in eine märchenhafte Welt.

Markus Süß leitete mit seiner Tochter Lara die Wanderung zu den ungewöhnlichen Aufführungsorten rund um den Vitibuck. Schon kurz nachdem die Konzertgäste sich lauschend auf den Weg begaben, erklang aus verschiedenen Richtungen ein musikalischer Dialog von Fagott, zwei Klarinetten und einer Vogelpfeife.

Spätestens ab da wurde der Wald mit seinem abwechslungsreichen Terrain für eineinhalb Stunden zur Bühne. So erklang am Vitibuckturm von Felix Mendelssohn-Bartholdy das Lied „O Täler weit, o Höhen“ und das Volkslied „Die Gedanken sind frei“, an einer Felsspalte wurde ein Bewegungsspiel inszeniert und auf einem lichten Platz am Holzkreis sang das Ensemble Muss weitere Lieder. Am Wasserreservoir zitierte Markus Süß aus einer Rede von Chief Seattle und an einem „lyrischen Gebüsch“ hörten die Waldgäste das Lied „Blackbird“ von John Lennon und Paul McCartney ebenso wie das Gedicht von Johann Wolfgang Goethe „Über allen Gipfeln ist Ruh“.

Zum Abschluss des mystisch-konzertanten Waldspaziergangs sang das Ensemble Muss das norwegisches Traditionslied „Per Spelmann“, begleitet von Hansjörg Seilacher mit der Fidel. Weitere Mitwirkende waren Alexander Kübler und Hannah Dietsche an der Klarinette, Klaus Peter Hirt am Fagott, Julia Süß an der Gitarre, Marco König, Lukas Gäng und Lara Süß als Darsteller. Jochen Sondermann aus Weilheim erlebte es als „Waldbaden in Musik und Literatur“, Sabine Shaguolo erinnerte es an eine „andächtige Prozession mit gewaltigem Nachdenkpotenzial.“