„Ich freue mich auf eine Fasnacht im gewohnten Rahmen“ – mit dieser Aussage dürfte Timo Schäuble, Präsident der Narrenvereinigung Schlüchttal, vielen aus dem Herzen sprechen. Auch wenn Unsicherheit jeden Ausblick begleitet, die Weichen für eine kommende Fasnacht wie vor Corona, sind bei der Narrenvereinigung Schlüchttal gestellt. Dies zeigte sich in der Hauptversammlung der Vereinigung im Aichener Gasthaus „Löwen“.

Aus den Vorständen der sieben Mitgliedsvereine waren an die 20 Vertreter anwesend. Die Mitgliedsvereine werden demnächst am 11.11. in ihren Ortschaften die Fasnachtssaison eröffnen. Das Schlüchttal-Narrentreffen, das der Mitgliedsverein der Wurzelsepp Berau bereits 2022 ausrichten wollte, aber wegen Corona absagen musste, geht nach jetzigem Stand am 11. und 12. Februar 2023 über die Bühne.

Die Wurzelsepp Berau – hier beim Schlüchttal Narrentreffen 2019 in Aichen – sind nach zwei Jahren Corona-Pause, Ausrichter des Schlüchttal Narrentreffens am 11. und 12. Februar 2023 in Berau. | Bild: Ursula Freudig

Die Wurzelsepp haben schon viel Arbeit in die Vorbereitungen des Treffens investiert und sind auch in finanzieller Hinsicht in Vorleistung gegangen. 46 Gruppen sind für das Schlüchttal-Narrentreffen in Berau gemeldet.

Timo Schäuble dankte in der Versammlung nachdrücklich Sebastian Schlachter (Vorsitzender Wurzelsepp Berau), dass sich die Wurzelsepp für eine zweiten Anlauf zur Ausrichtung des Treffens entschieden hatten. Gast in der Versammlung war Christian Maier, Ortsvorsteher von Aichen. Er leitete die Wahlen, bei denen Timo Schäuble von den Vertretern der Mitgliedsvereine einstimmig in seinem Amt als Präsident der Narrenvereinigung Schlüchttal bestätigt wurde. Ebenso einstimmig das Vertrauen ausgesprochen, wurde Kassiererin Anja Gamper.

Abgesehen von den Coronabeihilfen des Landes und den Beiträgen der Mitgliedsvereine, konnte Anja Gamper kaum Bewegungen in der Kasse der Narrenvereinigung Schlüchttal vermelden. Dass dies kommende Fasnachtsaison wieder anders wird und die Fasnacht wie vor Corona gelebt wird, sieht Präsident Schäuble als unumgänglich an, wenn der Bezug der Menschen zum heimatlichen Brauchtum erhalten bleiben soll. „Die Leute müssen wieder raus, auch im Winter, und da ist die Fasnacht das Beste überhaupt“, erklärte der Narrenpräsident.

