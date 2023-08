Auf Initiative der Feuerwehrabteilung Waldkirch wurde am Ortsausgang des Waldshut-Tiengener Ortsteils, am Brunnen an der Alten Schmitzinger Straße, ein schöner Platz geschaffen, ein Brunnenplatz mit Sitzgelegenheit. Aufgrund der ruhigen Lage und einem weiten Blick ins Tal eignet sich der Platz als Treffpunkt für Anlieger und Einwohner und als Rastplatz für Wanderer, die hier ihre Trinkflaschen auffüllen können. Auch eine kleine Blumenrabatte trägt zu der freundlichen Optik der neuen Anlage bei.

„Der Platz ist schön gelegen, hier kann man was draus machen“, so Hansjörg Birkenberger, Abteilungsleiter der Freiwilligen Feuerwehr. Er freute sich, zur Einweihungsfeier fast zwanzig Bürgerinnen und Bürger begrüßen zu können, unter ihnen Lorenz Eschbach, Ortsvorsteher von Schmitzingen und Bernhard Schurian aus Waldkirch, der die Pflasterarbeiten ausgeführt hatte. Im Rahmen der Arbeiten wurde auch der historische Brunnentrog aus dem Jahre 1905 einer gründlichen Reinigung unterzogen. Das Wasser käme, so erklärte Birkenberger, aus einer oberhalb gelegenen Brunnenstube, die von mehreren Quellen gespeist werde. Bei der vergangenen Hauptversammlung der Waldkircher Löschgruppe sei der Vorschlag gemacht worden, hin und wieder Einsätze für das Dorf zu leisten. Dabei habe man sich als erstes Projekt auf die Sanierung und Neugestaltung des Brunnenplatzes geeinigt.

Früher, so erinnerte sich Birkenberger, habe der Brunnen eine besondere Rolle für die Kirchgänger aus Schmitzingen gespielt, die hier gerne eine kurze Rast einlegten, bevor sie den letzten Steilabschnitt hinauf zur Kirche in Angriff nahmen. Heute seien die Verhältnisse ganz anders: Die Schmitzinger Kirchenbesucher kommen mit dem Auto auf der Kreisstraße, der K6562, die auf der gegenüberliegenden Talseite angelegt wurde. Bernhard Schurian erinnerte an die zentrale Rolle der Kirche und der Pfarrei Waldkirch, die acht Ortsteile umfasst. Er habe sich gerne bereit erklärt, die Pflasterarbeiten zu übernehmen. Allerdings sei die Umsetzung nicht so einfach gewesen, „das größte Handicap waren die alten Leitungen, die im Untergrund verlegt waren“. Er dankte der Löschgruppe, „da ist immer jemand vorbeigekommen, um seine Hilfe anzubieten.“

Auch eine Straßenlampe musste versetzt werden, aber da hätten die Stadtwerke schnelle Hilfe geleistet. Mitarbeiter des Bauhofes kamen zum Einsatz und die Stadtgärtnerei kümmerte sich um die Bepflanzung. Auch die Pflastersteine, eine spezielle Sorte, wurden von der Stadt geliefert. „Bei den Arbeiten haben wir beste Erfahrungen mit der öffentlichen Hand gemacht“, stellte Schurian fest. Dann wurde das Büffet mit Häppchen und Getränken eröffnet.