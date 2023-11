In ganz Deutschland und auch in Tiengen sind am 9. November 1938 Synagogen und jüdische Friedhöfe zerstört und jüdische Menschen deportiert worden. Rund 60 Menschen versammelten sich am Donnerstag auf dem ehemaligen Synagogenplatz in der Fahrgasse, um der Ereignisse und der Opfer zu gedenken und „um der Versuchung zu widerstehen, die Vergangenheit vergessen zu wollen“, wie es Romuald Pawletta ausdrückte. Der Kooperator der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena und Susanne Illgner, evangelische Pfarrerin in Tiengen, begleiteten die Feierstunde mit Gebeten und Lesungen.

Der Freundeskreis Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen rief die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Tiengen in Erinnerung, deren Ende in der Reichspogromnacht eingeläutet wurde. Petra Dorfmeister, Erste Beigeordnete der Stadt Waldshut-Tiengen, verglich das Entsetzen der Welt über die Ereignisse vor 85 Jahren mit der Erschütterung, die der Angriff der Hamas auf Israel im Oktober hervorgerufen hat. Mit Fürbitten wurde die Gedenkstunde beschlossen. Sie galten allen Opfern des Nationalsozialismus, aber auch den Toten und Geiseln des Krieges im Nahen Ostern sowie den Kindern, Frauen und Männern in Israel, im Gaza-Streifen und in Palästina, die um ihr Leben bangen. Die Polizei war präsent, es gab aber keinen Grund, einzugreifen.