Beim Familientag des Werbe- und Förderungskreises Waldshut (W+F) am Samstag, 12. August, geht es um die Fliegerei. „Erstmals konnten wir den Modellflugverein Hungerberg gewinnen“, freut sich Stefanie Kreß, stellvertretende Vorsitzende des W+F, im Pressegespräch.

Mit der Veranstaltungsreihe, die seit 2022 sechs Mal im Jahr von Mai bis Oktober in der Waldshuter Kaiserstraße stattfindet, möchte der W+F Vereinen eine Plattform geben sowie große und kleine Besucher unterhalten.

Die Familientage stehen dabei jeweils unter einem anderen Motto. Im Mai lud der W+F zum Musiktag, im Juni zum Traditionstag und im Juli zum Sporttag ein. Am 16. September stehen der Blaulichttag und am 7. Oktober der Naturtag auf dem Programm.

Im August nennt sich der Termin „Überraschungstag“. Dies komme daher, dass der W+F die Veranstaltungen etwa ein Jahr im Voraus plant, zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß, welche Vereine in den Sommerferien zur Verfügung stehen.

Mitglieder des Tennisclubs Waldshut beim Sporttag des Werbe- und Förderungskreises Waldshut im Juli 2023. | Bild: Susanne Schleinzer Bilal

„Auf den Termin im August wollen wir aber nicht verzichten, weil wir Familien, die in dieser Zeit nicht in den Urlaub fahren, etwas bieten wollen“, erklärt Stefanie Kreß. Am Samstag steht der Überraschungstag also unter dem Motto „Fliegerei“.

Flüge im Simulator

Der MFV Hungerberg wird von 10 bis 13 Uhr mit einem Stand in der Kaiserstraße präsent sein. Auf Höhe der Hausnummer 35 informiert der Verein, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feierte, über seine Aktivitäten, stellt verschiedene Modellflieger vor und bietet Flüge im Simulator an.

„Das wird megaspannend für Jung und Alt“, ist Stefanie Kreß überzeugt. Abheben werden die Modellflieger, die laut Angaben des Verein bis zu 25 Kilogramm wiegen, jedoch nicht in der Kaiserstraße.

Wer die Flieger in Aktion sehen will, dem empfiehlt die stellvertretende W+F-Vorsitzende das sogenannte Feierabendfliegen des MFV Hungerberg zu besuchen. Jeden Donnerstag von April bis Oktober treffen sich die Mitglieder auf dem vereinseigenen Flugplatz bei Indlekofen, um ihre Modelle fliegen zu lassen.

Der W+F selbst bietet beim Überraschungstag Bobby-Car-Rennen, Kinderschminken und Entenangeln am Brunnen vor dem Unteren Tor an. „Das ist immer ein großer Spaß“, weiß Stefanie Kreß.

Der Familientag des Werbe- und Förderungskreises Waldshut findet am Samstag, 12. August, von 10 bis 13 Uhr in der Kaiserstraße statt. Mehr über den Modellflugverein Hungerberg, der erstmals daran teilnimmt, gibt es auf der Internetseite www.mfv-hungerberg.de.