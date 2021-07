69 Jahre lang schwiegen sie wie das Grab. Doch dann, im Juli 1982, kam die Geschichte einer 1913 am Ufer von Laufenburg/Schweiz versenkten Baustellenlok samt ihrer Kipploren ans Licht der Öffentlichkeit. Erzählt von einem damals 80-Jährigen. Er gab das Geheimnis dieser Jugendsünde preis, die er als Elfjähriger zusammen mit anderen Buben aus dem schweizerischen Laufenburg begangen hatte.

Im Jahr 1913 ging der Bau des Laufenburger Rheinkraftwerks seinem Ende entgegen. Am Ufer verlegt waren die Schienen des Baustellenzugs aus Lok und mehreren Kipploren. Wie jeden Sonntag standen sie still, wie jeden Sonntag so verließen auch an diesem mehrere Laufenburger Buben die Kirche. Doch jetzt wollten sie noch nicht nach Hause, sondern verabredeten, sich den Baustellenzug einmal näher anzusehen. Einer von ihnen war der Sohn eines Lokführers. Ihm hatte der Sprössling einiges abgekuckt. Er hantierte an Hebeln und Stellrädern – und plötzlich setzte sich der Zug in Bewegung und begann den zum Rhein hin abfallenden Schienenweg hinunterzurollen, stürzte dabei um und versank schlussendlich mit großem Getöse im Rhein.

Jungen vereinbaren Schweigen nach der Tat

Noch rechtzeitig hatten sich die Buben durch einen Sprung vom Zug in Sicherheit bringen können. „Wie vom Teufel gejagt“, erinnerte sich der 80-Jährige, rannten sie nach Hause, doch das Essen wollte ihnen nicht schmecken. Beim ersten Treffen danach gaben sie die Parole aus: „Schnörre halte, unbedingt d‘Schnörre halte, sunscht werde mer alli igschperrt.“ Und sie hielten sich daran. Nichts kam raus, trotz intensiver Nachforschungen der Firma, die ihre Arbeitseisenbahn schmerzlich vermisste. Auf über 10.000 Mark wurde der Schaden geschätzt, damals viel Geld.

Der alte Laufenburger hatte das Geheimnis der längst verjährten Missetat in der Hoffnung gelüftet, die Lok mit den Mitteln von heute finden, bergen und restaurieren zu können. Was Taucher versuchten, jedoch ohne die Lok orten zu können. Immerhin war ein altes Rätsel gelöst, wie eine Baustellenbahn verschwinden konnte.