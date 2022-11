Der Herbst hat endgültig Einzug in der Großen Kreisstadt gehalten. Die Laubbäume haben nahezu alle Blätter verloren, und nach dem spätsommerlichen Wetter der vergangenen Wochen werden nun T-Shirts gegen Jacken sowie Sonnenbrillen gegen Schals getauscht.

Herbstmarkt mit Sonntagsverkauf

Passend zur Jahreszeit lädt der Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) an diesem Sonntag, 6. November, zum Herbstmarkt mit Sonntagsverkauf in die Waldshuter Kaiserstraße ein. „Ich hoffe, dass das Wetter schön wird“, sagt Margarete Lenz vom Vorstand des W+F im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zufrieden zeigt sich Lenz schon mal mit dem Rahmenprogramm. „Wir sind gut belegt – es gibt elf Stände“, berichtet die Organisatorin der Veranstaltung. Fast alle Teilnehmer kommen aus der Region. Giuseppe Rosato aus Waldshut-Tiengen wird heiße Maroni anbieten. Die Künstlerin Nicole Glück aus Dogern präsentiert einen Teil ihrer Bilder im Metzgertörle.

Die Birndorferin Sandra Bold fertigt Schmuck aus altem Besteck an. Ihre Kreationen zeigt sie beim verkaufsoffenen Sonntag in Waldshut. Herbstliche Dirndlfrisuren in Form von geflochtenen Zöpfen werden für Mädchen angeboten.

Auch kulinarisch dominiert der Herbst beim Sonntagsverkauf. Ralf Matt aus Indlekofen serviert den Besuchern Wildburger. Der Werbe- und Förderungskreis selbst bietet Zwiebelkuchen und Suser an. An einem weiteren Stand gibt es Schupfnudeln.

Wer es lieber süßer mag, kann sich sogenannte Hulanuts – geröstete Mandeln auf hawaiianische Art – schmecken lassen. Außerdem werden laut Margarete Lenz Kaffee und Kuchen angeboten. Der Kinderkleiderladen Calimero aus der Waldshuter Rheinstraße ist auch mit einem Stand vertreten. Für Musik sorgt das Duo Kaltenbrunn aus Löffingen.

Unterhaltung in der Innenstadt

Als Attraktion kündigt die Schriftführerin des Werbe- und Förderungskreises die Drescherburschen Estelberg an. Dabei handelt es sich um eine Gruppe aus Albbruck, die sich nach eigenen Angaben für historische Landmaschinen interessiert. Beim Sonntagsverkauf in Waldshut werden die Mitglieder mit sogenannten Flegeln Stroh dreschen. Drei Vorführungen gibt es in der Kaiserstraße, kündigt Lenz an.

Der Herbstmarkt mit Sonntagsverkauf findet am 6. November statt. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr sind die Geschäfte in der Waldshuter Innenstadt geöffnet. Neben dem Einkaufserlebnis können sich die Besucher in dieser Zeit laut Margarete Lenz „kulinarisch mit Musik verwöhnen lassen“.

Der Herbstmarkt ist der zweite verkaufsoffene Sonntag des W+F in diesem Jahr. Anfang April hatte der Verein zum Autotag in die Waldshuter Fußgängerzone eingeladen. Als nächste Veranstaltung plant der W+F eine weitere Auflage der Aktion „Knusper Knusper Häuschen“. Dafür verkaufen die Mitglieder am Samstag, 19. November, ab 14 Uhr an einem Stand in der Kaiserstraße die essbaren Bauteile, aus denen Kinder später Lebkuchenhäuser bauen können.