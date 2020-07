Trotz der Corona-Krise sind Ferien möglich. Und so wird auch in diesem Jahr der beliebte Wettbewerb „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“ dazu einladen, kreativ gestaltete Fotos einzusenden. Erneut werden die Preise von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen gestiftet. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro und neun Einkaufsgutscheine zu je 100 Euro.

Bereits zum 21. Mal veranstaltet die Heimatzeitung ihren Fotowettbewerb. Auch dieses Mal sind Motive gefragt, bei denen die Titelseite des Alb-Bote vor einer Ferienkulisse zu sehen ist.

Die Teilnahmebedingungen Beim Fotowettbewerb „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“ abgegeben oder eingeschickt werden können Fotos per E-Mail (bitte beachten: Fotos dabei nicht verkleinern), CDs, USB-Sticks oder farbige Papierfotos (keine Ausdrucke auf Normalpapier). Digitale Bilder sollten JPG-Format und eine Datengröße zwischen 1000 und 2000 KB haben. Name, Adresse und Telefonnummer des Einsenders müssen bei Papierbildern auf der Rückseite stehen, bei digitalen Zusendungen als Begleittext angegeben werden. Wichtig ist auch eine Kurzbeschreibung zu Foto und Ferienziel, Name und Alter der abgebildeten Menschen, gegebenenfalls die Zuordnung von links nach rechts. Adresse: Redaktion Alb-Bote, Stichwort „Urlaubsfoto“, Bismarckstraße 10, 79761 Waldshut-Tiengen (E-Mail: waldshut.aktion@suedkurier.de). Einsendeschluss: 19. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Siegerfotos und die Namen der Gewinner werden vom Alb-Bote in der Druckausgabe und im Internet veröffentlicht.

Doch ergibt ein Ferien-Wettbewerb zu Corona-Zeiten überhaupt einen Sinn? Selbstverständlich, lautet die klare Antwort im Fall der Alb-Bote-Aktion. Denn zwar wurden von unseren Leserinnen und Lesern in den vergangenen Jahren auch immer wieder beeindruckende Motive mit fernen Schauplätzen eingereicht – etwa die Heimatzeitung vor einem weißen Traumstrand auf den Seychellen, in den Häuserschluchten von New York oder hoch über einem Fjord in Norwegen. Jedoch waren bei dem Fotowettbewerb mit großem Erfolg stets ausdrücklich auch Ferienfotos aus der näheren und weiteren Heimat zugelassen.

Das kann beispielsweise die Alb-Bote-Lektüre im häuslichen Garten sein, aber auch in den Schweizer Alpen, die ja von der Urlaubsregion Hochrhein schon als Tagesausflugsziel erreichbar sind. Und außerdem sind ja trotz der Pandemie Reisen beispielsweise ins EU-Ausland derzeit wieder möglich.

Mit aufs Foto können sowohl die Urlauber selbst als auch Menschen aus dem Feriengebiet. Wichtig dabei ist die Beachtung des Datenschutzes: Alle abgebildeten Personen müssen damit einverstanden sein, dass sie fotografiert werden und das Foto veröffentlicht wird. Also bitte darauf achten, dass im Hintergrund keine unbekannte Person zu erkennen ist, die nichts von der Aufnahme weiß.

In jedem Fall muss die Titelseite gut zu erkennen sein. Der Alb-Bote sollte also beim Fotografieren nicht geknickt oder gefaltet werden. Wichtig ist auch, dass die Kamera oder das Smartphone auf eine hohe Bildauflösung eingestellt sind. Zu den technischen Voraussetzungen für ein geeignetes Foto zählen auch richtige Belichtung, Schärfe und ein sinnvoller Bildausschnitt. Unabdingbar ist auch das kreative Element mit Gestaltung einer netten und originellen Szene.

Eine Jury sucht die zehn Siegerfotos aus. Als Hauptgewinn gibt es einen Einkaufsgutschein über 200 Euro, die neun weiteren Platzierten erhalten einen Einkaufsgutschein zu je 100 Euro. Als Sponsor stellen die Stadtwerke Waldshut-Tien­gen die Preise zur Verfügung. Die Einkaufsgutscheine gelten wahlweise in Waldshut (beteiligte Geschäfte des Werbe- und Förderungskreises) oder in Tiengen (beteiligte Geschäfte der Aktionsgemeinschaft).