Jetzt gibt es auch in Oberalpfen einen Bücherschrank, der für alle zugänglich ist und an dem sich jeder Interessierte bedienen kann. Lange hat der Ortschaftsrat nach einem geeigneten Platz gesucht, bis er in der Dorfkapelle fündig wurde. Gleich links neben der Eingangstür steht nun der neue Schrank mit Glastüren. Der Inhalt: knapp 70 Bücher. Vertreten sind alle Genres, wie beispielsweise Reiselektüre, Kinderbücher und Unterhaltungsliteratur.

Wer noch Bücher abzugeben hat, findet reichlich Platz dafür. Und wer gleich eine Leseprobe machen möchte, kann es sich auf einen der Stühle oder in den Kirchenbänken bequem machen. Wer will, kann auch jederzeit ein Buch bringen oder nach Hause mitnehmen. „Der Bücherschrank soll zum Begegnungsort und zur kleinen Bildungsstätte werden“, so äußerte sich Ortsvorsteher Armin Arzner. „Durch den Tausch von Büchern machen wir auch einen kleinen Schritt in Richtung Schonung wertvoller Ressourcen“, fügte er hinzu. Allerdings gibt es auch einige Regeln zu beachten, die vom Ortschaftsrat beschlossen wurden und am Schrank angeschlagen sind.