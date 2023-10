Waldshut-Tiengen (pm/sav) Der Kreisverband Waldshut des Verbands der Verwaltungsbeamten Baden-Württemberg (VdV-BW) hat sich zum jährlichen Erfahrungsaustausch in Dogern getroffen. Laut seiner Mitteilung ist seine Hauptaufgabe, die Interessen der Verwaltungsbeamten auf kommunaler und Landesebene gegenüber den Dienstherren zu vertreten und in rechtlichen Fragen zu unterstützen. Ein besonderes Anliegen ist es, genügend Nachwuchs zu werben und die Anwärter in der Ausbildung zu fördern.

Der Vorsitzende Thomas Santl hat eine kleine Gruppe Mitglieder und den Geschäftsführer des Landesverbands, Tilman Schmidt, begrüßt. Der Kreisverband hat aktuell 80 Mitglieder. Santl riss die aktuellsten Themen kurz an, wie Personalmangel, Attraktivität des Öffentlichen Dienstes gegenüber der freien Wirtschaft, Gehaltseinbußen durch die hohe Inflation und die Tarifverhandlungen des TV-L.

Über beamtenpolitische Themen referierte Tilman Schmidt. Der Landesverband gewinne immer mehr an Attraktivität. Die Mitgliederzahl wurde um mehr als 200 gesteigert. Besonders Studenten der Hochschulen für Öffentliche Verwaltung in Kehl und Ludwigsburg wurden von einem Beitritt überzeugt. Doch auch schon länger beschäftigte Beamten treten vermehrt bei. Die Zahl der Studenten soll nach Ansicht der kommunalen Landesverbände und des VdV von 800 auf 1000 erhöht werden, so Schmidt. Das Zulassungsverfahren müsse verkürzt werden. Es dauere bis zu einem halben Jahr, bis die Bewerber erfahren, ob sie angenommen werden. Dies führe vermehrt dazu, dass Interessenten sich eine verlässliche Alternative suchen und das Verfahren nicht abwarten.

Ein Sorgenkind bleibe die Bearbeitung der Beihilfeanträge, so Schmid. Bis zu zehn Wochen könne sie dauern. Begründet wird dies mit Personalmangel, Einführung der pauschalen Beihilfe und dem vermehrten Aufkommen an Anträgen durch die Anwendung der Beihilfe-App. Der VdV sei im Gespräch mit den Beihilfestellen, um eine Verbesserung zu erreichen. Nicht jeder könne über diese langen Zeiträume mehrere Tausend Euro an Krankheitskosten vorstrecken.

Unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen zeichneten Geschäftsführer Tilman Schmidt und der Kreisvorsitzende Thomas Santl dann Alfons Brohammer, Bürgermeister a.D., und Alfred Schäuble für jeweils 50 Jahre Verbandszugehörigkeit mit der Goldenen Anstecknadel aus, schreibt der Verband abschließend.