Bezahlen mit Karte oder mobil über das Smartphone werden immer beliebter. Einige Kreditinstitute in Deutschland haben bereits Konsequenzen aus dieser Entwicklung gezogen und den Bargeldverkehr eingestellt. Bald gehört auch die BBBank mit Hauptsitz in Karlsruhe dazu, die mit einer Filiale in Waldshut-Tiengen vertreten ist.

Was bedeutet das für die Kunden?

Kunden der BBBank-Filiale in der Waldshuter Kaiserstraße können ab April 2023 kein Bargeld mehr an diesem Standort einzahlen – weder am Schalter noch am Automaten. Das bestätigt das Kreditinstitut, das früher Badische Beamtenbank hieß, auf Nachfrage dieser Zeitung.

„Die nächstgelegenen BBBank-Einzahlungsmöglichkeiten sind unsere Filialen in Lörrach und Singen“, antwortet Unternehmenssprecherin Lena Amendt auf die Frage, auf welche Alternativen die Mitglieder der Genossenschaftsbank ausweichen können. An den dortigen Standorten könne Bargeld bei den Mitarbeitern eingezahlt werden.

Ein Leser dieser Zeitung hat sich irritiert von den Änderungen beim Bargeldverkehr an die Redaktion gewandt. Er befürchtet, dass er künftig kein Bargeld bei seiner Waldshuter Bank erhalte. Hierzu gibt Lena Amendt Entwarnung: „Unsere Kunden können in der Filiale Waldshut-Tiengen weiterhin unverändert Bargeld am Automaten abheben.“

Warum schränkt die BBBank den Bargeldverkehr ein?

Das Finanzinstitut mit bundesweit 470.000 Mitgliedern richte sein Leistungsangebot an den Bedürfnissen seiner Kunden aus, sagt Amendt auf Frage, warum der Bargeldverkehr eingeschränkt werde.

Fokus auf Beratung

„Während der Bedarf an Bargeldtransaktionen unserer Mitglieder sinkt, steigt gleichzeitig der Bedarf an Beratungsleistungen“, fügt die Sprecherin hinzu. Auch die Filiale Waldshut-Tiengen werde in diesem Zusammenhang weiterentwickelt und fokussiere sich ab April 2023 auf die Beratung.

Immer mehr Kunden zahlen bargeldlos

Viele Kunden würden bereits auf mobiles und bargeldloses Bezahlen zurückgreifen. „Diese hygienische Alternative hat sich insbesondere in Pandemie-Zeiten bewährt“, erklärt Lena Amendt. Darüber hinaus könne ein Großteil des Zahlungsverkehrs über das Online-Banking abgewickelt werden.

Wo dies nicht möglich ist, sei die Bargeldversorgung im gesamten Bundesgebiet durch die BBBank-Geldautomaten in den Filialen wie in Waldshut sowie an den Geldautomaten der Partnerbanken des sogenannten Cashpool-Verbunds sichergestellt. Der von Waldshut aus nächstgelegene Automat befindet sich bei der Degussabank in Rheinfelden. Amendt verweist zudem auf die Möglichkeit, Bargeld bis zu 200 Euro an den Kassen von verschiedenen Lebensmittel- und Drogeriemarktketten abzuheben.

Wie und wann werden die Kunden informiert?

Die Filiale in Waldshut habe bereits damit begonnen, ihre Kunden auf die kommende Veränderung anzusprechen. Eine weitere Kommunikation erfolgt laut Lena Amendt ab Mitte Februar 2023 in Form von Plakaten vor Ort und einer schriftlichen Information. Die Frage, wie viele Kunden der Waldshuter BBBank von der Einschränkung des Bargeldverkehrs betroffen sind, ließ die Sprecherin unbeantwortet.