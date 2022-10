von Manfred Dinort

Trotz der gestiegenen Baukosten und der abflauenden Konjunktur, so berichtete Geschäftsführer Andreas Vogt, hätten sich die Steigerungen bei den Mietkosten, die 2021 bei 1,4 Prozent lagen, in Grenzen gehalten. Die Kaltmieten betrugen im Durchschnitt 5,89 Euro pro Quadratmeter (qm) (Vorjahr 5,77 Euro/qm), der Vergleichswert für Baden-Württemberg lag bei 6,97 Euro/qm. Die Heiz- und Betriebskosten kletterten von 1,66 auf 1,89 Euro/qm, also um rund 14 Prozent.

Die Anzahl der Mieterwechsel betrug im Berichtsjahr 71 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (78) erneut verringert. Die Zahl der Mitglieder stieg von 1324 auf 1332 Personen. Bedingt durch den Mieterwechsel und die daraus resultierenden Modernisierungsleerstände entstand ein Mietausfall in Höhe von 123.000 Euro.

Die Schwerpunkte bei den Investitionen lagen erneut bei der Modernisierung und Instandsetzung des genossenschaftlichen Wohnbestandes sowie bei der energetischen Optimierung. Dabei wurden rund 4,25 Millionen Euro investiert. Der Schwerpunkt der Bautätigkeit lag beim Neubau von 22 Mietwohnungen, inklusive Tiefgarage, in Küssaberg, Holunderweg 14/16. Für das neue Grundstück Schmitzingerstraße 60 in Waldshut wurden erste Planungen in Auftrag gegeben. Andreas Vogt: „Eine Fortsetzung unserer Neubauaktivitäten in näherer Zukunft ist allerdings, aufgrund der der aktuellen Rahmenbedingungen, erschwert und muss sorgfältig abgewogen werden“.

Im Holunderweg in Küssaberg hat die Wohnbaugenossenschaft Föfa 22 weitere Mietwohnungen errichtet. | Bild: Tina Prause

Schwerpunkte bei den Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen lagen unter anderem bei den Gebäuden in der Bunsenstraße 3, Friedrichstraße 7, Moltkestraße 14 und Steigtrotte 19 (alle in Waldshut). Für die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wurden rund 548.000 Euro investiert. Für kleinere fortlaufende Instandhaltungsmaßnehmen, Verbesserungen an den Außenanlagen sowie außerplanmäßigen Reparaturen kamen Kosten in Höhe von 340.000 Euro hinzu. Das Jahr 2022, so Andreas Vogt, werde durch die Fertigstellung des Neubaus am Holunderweg in Küssaberg bestimmt.

Heinz Rombach stellte abschließend fest: „Die Finanzlage der Baugenossenschaft ist weiterhin geordnet“ und ermögliche, wie im Vorjahr, eine Dividendenzahlung in Höhe von zwei Prozent. Trotz der Neubauaktivitäten und der Modernisierungs- und Sanierungstätigkeiten konnte ein Betrag von rund 1,3 Millionen Euro den Rücklagen zugeführt werden, die sich damit auf 19,8 Millionen Euro summierten. Auch die gesetzliche Prüfung fiel laut Rombach wieder positiv aus. Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat nahm der Küssaberger Bürgermeister Manfred Weber vor.