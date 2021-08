Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Bahnstreik: Nicht nur die Lokführer, auch die Ticketautomaten legen die Arbeit nieder

Redaktionsgeflüster: Während am Hochrhein der Schienenverkehr lahmgelegt wurden, zeigt sich auch der einzige Ticketautomat am Bahnhof in Tiengen solidarisch – er verharrt seit Tagen im Modus „herunterfahren“ und macht so den Ticketkauf unmöglich.