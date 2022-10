von Susann Duygu-D'Souza

Die Bäckerei Jost war für viele Waldshut-Tiengener eine feste Institution in der Bismarckstraße. Beliebt war sie vor allem auch bei Angestellten der zwei großen Banken, der AOK und anderen kleineren Betrieben in der Nähe für ihre belegten Brötchen.

Geplante Schließung wird vorgezogen

Doch damit ist Schluss. Seit rund zwei Wochen hängt an der Ladentür der Bäckerei Jost ein Schild mit der Aufschrift: „Am Freitag, 7. Oktober, werden wir unsere Filiale in Waldshut zum letzten Mal geöffnet haben.“ Dabei wurde das Datum durchgestrichen und handschriftlich korrigiert in „Am Montag, 26. September“.

Geplant war eine Schließung der Bäckerei zwar, allerdings erst im März 2023, nachdem der Pachtvertrag im März 2022 gekündigt wurde, informiert Bäckermeister Jan Jost auf Nachfrage. „Aber unsere Mitarbeiterin ist erkrankt, weshalb wir unser Geschäft jetzt schon schließen mussten“, sagt der 30-jährige Bäckermeister aus Bonndorf.

Umsatzeinbruch von 50 Prozent

Eine Schließung der Bäckerei sei unausweichlich gewesen, sagt Jan Jost. „Seit Corona hatten wir Umsatzeinbußen von rund 50 Prozent. Viele Kunden haben im Homeoffice gearbeitet oder arbeiten sogar bis heute noch dort, und das spüren wir enorm“, sagt Jost.

Gerade auch in Waldshut habe die Nachfrage von Tag zu Tag stark geschwankt. „Wir sind oft auf unseren Waren sitzen geblieben, und das kostet uns als Bäckerei viel Geld“, spricht Jan Jost offen über die wirtschaftliche Lage seiner Filiale.

Personalnot und höhere Kosten

Weitere Faktoren hätten der Familie, die die Bäckerei nun in der vierten Generation betreibt, die Entscheidung zur Schließung der Filiale erleichtert: „Nachdem zwei langjährige Mitarbeiterinnen gegangen sind, hatten wir Probleme bei der Personalsuche, was unter anderem natürlich auch an der Nähe zur Schweiz liegt.“

Und seit Kriegsausbruch in der Ukraine seien eben auch steigende Kosten für Energie und Lebensmittel wie Öl und Mehl erschwerend hinzu gekommen. „Auch wir kommen irgendwann an einen Punkt, an dem wir die Kosten nicht mehr an den Kunden weitergeben können, weil sie sich dann die Waren nicht mehr leisten können oder wollen.“

Jost weiter: „Allein in diesem Jahr hatten wir schon drei Preiserhöhungen und die nächste müsste bald kommen, aber ich versuche sie so weit wie möglich zu verschieben.“

Mit Jan Jost, der den elterlichen Betrieb im Januar dieses Jahres zusammen mit seiner Frau Lisa übernommen hat, gibt es eine Reihe von Veränderungen im Fachbetrieb. „Wir setzen nun stark auf den Verkauf unserer Backwaren beispielsweise in Dorfläden. Somit haben wir eine feste Abnahmemenge und können besser kalkulieren.“

Jan (Zweiter von rechts) und Ehefrau Lisa Jost (rechts) haben Anfang des Jahres den elterlichen Bäckereibetrieb von Kathrin und Karl-Egbert Jost übernommen. Archivbild: Martha Weishaar

Nur noch eine familiengeführte Bäckerei in Innenstadt

Mit der Schließung der Jost-Filiale in der Waldshuter Bismarckstraße gibt es wieder einen Traditionsbetrieb weniger in der Waldshuter Innenstadt, nachdem die Bäckerei Wehrle 2020 ihren Betrieb aufgeben hat. Heute gibt es in der Innenstadt nur noch die familiengeführte Bäckerei Gamp in der Kaiserstraße.

Bisher kein Nachfolger gefunden

Ob wieder eine Bäckerei in die Räumlichkeit in der Bismarckstraße einzieht, weiß Jost nicht. „Ich habe viele Bäcker angerufen, aber niemand hat bisher Interesse bekundet“, so Jan Jost, dessen Pachtvertrag noch bis März 2023 läuft.