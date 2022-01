Die Kiener GmbH bietet ihren Kunden rund um den Innenausbau, bequem und komfortabel, alles aus einer Hand. Von Bodenbelägen über Fenster und Türen bis hin zu Wand und Deckenverkleidungen sowie Terrassenholz gibt es im Fachmarkt an der Schaffhauser Straße eine große Auswahl an verschiedensten Produkten und Materialien namhafter Hersteller. Auf dem 2300 Quadratmeter großen Betriebsgelände mit hauseigener Schreinerei werden Kundenwüsche individuell und nach Maß erfüllt.

Tiengen – Aus dem B-K Baucenter Kiener in Tiengen wird die Kiener GmbH. Der in der Region etablierte Fachmarkt für Holz-und Bauelemente bekommt nicht nur einen neuen Namen und ein frisches Logo, sondern auch einen neuen Chef: Andre Kiener übernimmt das Familienunternehmen von seinem Vater Gerhard Kiener und führt es in zweiter Generation weiter. Unverändert geblieben sind im Unternehmen das kompetente Team, der erstklassige Service und der hohe Qualitätsanspruch.

Tiengen (sho) Im Jahre 2003 hat Gerhard Kiener die Firma in Tiengen gekauft. Bis dahin war der gelernte Zimmermann in dem Baufachmarkt nur Kunde. 1993 hatte sich Gerhard Kiener bereits mit einem kleinen Handwerksbetrieb in der heimischen Garage in Lauchringen selbstständig gemacht. „Für die Entscheidung zur Übernahme des Fachmarktes und die damit verbundenen Investitionen hat es schon eine große Portion Mut gebraucht“, erinnert sich Gerhard Kiener zurück. Bereut hat es der Unternehmer aber nie, auch wenn die vergangenen 18 Jahre sehr arbeitsreich für ihn waren.

„Die Arbeit hat mir immer großen Spaß gemacht.“ Gerhard Kiener hat das Firmengebäude nach der Übernahme umgebaut, Wände eingerissen und große Schaufenster installiert. Heute präsentieren sich Ausstellung und Verkaufsraum, sowie die Arbeitsplätze, in einem hellen und einladenden Ambiente.

Andre Kiener hat nach seiner Schreinerausbildung noch einige Jahre Berufserfahrung gesammelt, ehe er in das väterliche Unternehmen eingestiegen ist. Seit zehn Jahren arbeiten Vater und Sohn zusammen und werden von einem starken Team aus zehn, überwiegend langjährigen Mitarbeitern unterstützt. „Bei uns geht es sehr freundschaftlich und familiär zu“, freut sich Andre Kiener über sein gut eingespieltes Team, dass er gerne noch vergrößern möchte. Wer Lust hat in einem freundlichen und sympathischen Team zu arbeiten, einen Handwerksberuf erlernt hat oder als Quereinsteiger Erfahrung in der Innenausbaumontage mitbringt, kann sich gerne bewerben. „Wir wollen das Handwerk für engagierte Mitarbeiter attraktiv gestalten, deshalb bieten wir in Schreinerei und Montage geregelte Arbeitszeiten und freien Samstag“ erklärt Andre Kiener.

Auf Unterstützung von Vater Gerhard Kiener darf er sich weiterhin freuen. „Im ersten Jahr der Übernahme werde ich meinem Sohn noch zur Seite stehen und später freue ich mich darauf die Ferienvertretung zu übernehmen“, erklärt Gerhard Kiener. Er freut sich, dass sein Sohn das Familienunternehmen weiterführt und die Belegschaft, sowie auch die Kunden sicher sein können, dass auch die Firmenphilosophie weitergelebt wird. „Ein Top-Kundenservice, lösungsorientiertes Arbeiten und eine lockere und familiäre Atmosphäre im Team waren mir neben der kompetenten Handwerksausführung immer besonders wichtig“, erklärt Gerhard Kiener, „mein Sohn Andre ist mit dieser Philosophie aufgewachsen und ich bin sicher, dass er das Unternehmen in diesem Sinne in die Zukunft führen wird.