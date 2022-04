von Stefan Pichler

Nach einer coronabedingten Zwangspause von zwei Jahren organisierte der Werbe- und Förderungskreis (W+F) unter der Federführung von Margarete Lenz und Marcel Hermann am gestrigen Sonntag den 13. Waldshuter Autotag. In der Kaiserstraße, zwischen dem Oberen- und Unteren Tor und dem Viehmarktplatz präsentierten fünf Autohäuser zwischen 13 und 18 Uhr ihre Fahrzeuge, darunter auch einige Plug in Hybride, also Fahrzeuge mit Elektro- und Verbrennermotoren, sowie reine Elektrofahrzeuge. Für die Besucher bestand zudem erstmals nach rund zwei Jahren wieder die Gelegenheit, ohne Masken durch die Geschäfte, Gaststätten und Cafés zu bummeln, denn die Landesregierung hatte mit Wirkung vom 3. April 2022 die Corona-Beschränkungen aufgehoben.

Sichtlich gute Laune herrschte bei dieser Gruppe in der Kaiserstraße.

Interesse an Elektrofahrzeugen

Am 13. Autotag hatten sich die Autohäuser Südstern-Bölle (Mercedes), Gottstein (BMW), Ebner (VW), Tiefert (Opel und Toyota)) und Ernst+König (Ford) beteiligt und einen Querschnitt ihre Modelle ausgestellt. Wegen der kühlen Witterung war der Besuch eher verhalten. Trotzdem zeigten sich Marcel Hermann vom Werbe- und Förderungskreis und die beteiligten Autofirmen durchaus zufrieden. Die Besucher seien sehr interessiert gewesen. Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Spritpreise hätten sich die Kunden vor allem für Plug in Hybride und Elektrofahrzeuge interessiert.

Die Besucher, darunter auch viele aus der benachbarten Schweiz, genossen es in aller Ruhe die Fahrzeuge besichtigen zu können und die Verkäufer beantworteten alle gestellten Fragen. Neben den genannten Elektrofahrzeugen standen naturgemäß auch die hochpreisigen, PS-starken Modelle im Focus der männlichen Besucher. Der 13. Autotag des Werbe- und Förderungskreises war damit ein voller Erfolg.

Die Umsätze im Einzelhandel haben auf Grund der kühlen Witterung etwas gelitten und hätten durchaus besser sein können, sagen einige Einzelhändler. Auch wenn viele Händler und Kunden froh waren, dass die Maskenpflicht nun der Vergangenheit angehört, haben noch einige Kunden und Mitarbeiter einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Servicekraft Naim Shabani aus Waldshut sagt: „Es ist schon merkwürdig, jetzt wieder ohne Maske zu arbeiten, aber privat werde ich sie weiterhin tragen, wenn die Geschäfte voll sind.“

Stimmen zum Autotag

Isabella Zviawski

Ich bin mit Freunden in die Kaiserstraße gekommen, weil so eine Veranstaltung einfach Spaß macht. Natürlich haben mich auch die Autos interessiert. Als Mutter fand ich es gut, dass der Werbe- und Förderungskreis an die Kleinen gedacht hat und auf dem Viehmarktplatz ein Bobbycar-Event einrichtete. Grundsätzlich war ich froh, keine Maske mehr tragen zu müssen. Isabella Zviawski, Waldshut

Beate Werner

Mir hat diese Veranstaltung gut gefallen, vor allem, dass am Sonntag die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet waren. Obwohl wir ab heute ohne Maske die Geschäfte betreten durften, habe ich sie trotzdem getragen. Ich finde mit Maske ist man besser gegen eine Corona-Infektion geschützt. Wie ich das zukünftig machen werde, weiß ich noch nicht. Beate Werner, Herrischried

