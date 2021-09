Waldshut/Hohentengen – Mit ihrem Zusammenschluss zur „Autosattlerei Hochrhein Bernauer Di Nucci GbR“ und der Eröffnung eines weiteren Standortes im Gewerbepark Waldshut haben Lukas Bernauer und Claudio Di Nucci das Spektrum ihres Sattlerei- und Polsterbetriebes erweitert.

Neben dem Standort in Lienheim bietet der Handwerksbetrieb jetzt auch in Waldshut Lösungen für alle Arbeiten rund um Leder, Stoffe und Polster für Fahrzeuge und Möbel an.

Die beiden Geschäftsführer kennen sich schon lange, absolvierten ihre Ausbildung zum Autosattler im gleichen Betrieb und arbeiteten zeitweise bei SR Technics in Zürich zusammen. Und sie verbindet das gleiche Berufsverständnis: die Leidenschaft und Begeisterung für ihr vielseitiges und kreatives Handwerk, der Anspruch an Qualität und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden. Lukas Bernauer, Sattlermeister mit Fachrichtung Fahrzeugsattlerei, trug sich schon länger mit dem Gedanken, seinen 2015 in Lienheim neu erbauten Betrieb mit Werkstatt, Lagerräumen und Büro zu erweitern. Claudio Di Nucci wollte gerne in die Selbstständigkeit. Der gelernte Autosattler ist auch Berufsausbilder und Prüfer der IHK. Statt zu konkurrieren beschlossen die beiden sich zusammenzutun und gründeten im April 2021 die „Autosattlerei Hochrhein Bernauer Di Nucci GdR“. Im Juni eröffneten sie die Werkstatträume im Waldshuter Gewerbepark (neben Roth Wärmedesign an der B¦34). „Damit können wir am Hochrhein präsenter sein, erweitern unser Angebotsspektrum, sind sehr flexibel in der Auftragsbearbeitung und haben Platz für neue Technik“, sagt Lukas Bernauer. „Das macht es auch für unsere Mitarbeiter interessant und sie schätzen es“, ergänzt Claudio Di Nucci. Ein weiterer großer Vorteil ist für die beiden, dass jeder seine Erfahrungen einbringt und sich das Know-how damit vergrößert.

Zur Firma

Die „Autosattlerei Hochrhein Bernauer Di Nucci GbR“ ist an zwei Standorten zu finden:

in der Weberstraße 10 a, Telefon: 07742/ 9278830, E-Mail: info@autosattlerei-hochrhein.de. In Waldshut in der Alfred-Nobel-Straße 6 (Gewerbepark), Telefon 07751/894¦87¦07.

in der Alfred-Nobel-Straße 6 (Gewerbepark), Telefon 07751/894¦87¦07. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

Mehr zur Autosattlerei Hochrhein im Internet:

http://www.autosattlerei-hochrhein.de

Mehr zu Bernauer.Design im Internet:

www.bernauer.design.de