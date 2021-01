von SK

Vergessene Schlüssel in einem zur Wartung abgestellten Auto haben am Mittwoch zu einem nächtlichen Polizeieinsatz auf dem Gelände eines Autohauses in Waldshut-Tiengen geführt. Dem Sicherheitsdienst waren laut Bericht der Polizei gegen 22.50 Uhr zwei Personen aufgefallen, die über den Zaun auf das Firmengelände gestiegen waren. Mehrere Polizeistreifen rückten an und trafen auf einen Vater mit Sohn, die Kunden des Autohauses sind. Nach Polizeiangaben erklärten sie, dass sie wichtige Schlüssel holen wollten, die sie versehentlich in ihrem Auto zurückgelassen hätten. Der Wagen war zum geplanten Kundendienst auf dem Hof des Autohauses geparkt. Der Sachlage entsprechend konnte ein Einbruchsversuch ausgeschlossen werden. Laut Polizeibericht sind jedoch Abklärungen in Bezug auf Hausfriedensbruch und wegen eines möglichen Verstoßes gegen die nächtliche Corona-Ausgangsbeschränkung eingeleitet worden.