von SK

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in Tiengen zwei Mal nacheinander verunglückt. Gegen 14 Uhr prallte die 54-Jährige nach Polizeiangaben mit ihrem BMW in der Feldbergstraße am Ortseingang aus Richtung Gurtweil zunächst gegen einen vorausfahrenden VW Golf.

Dadurch geriet der Golf auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Alfa Romeo zusammen. Der 66-jährige Golf-Fahrer und die 56 Jahre alte Alfa-Fahrerin überstanden den Zusammenstoß unverletzt, ihre Autos wurden aber schwer beschädigt.

Die BMW-Fahrerin hielt nach Polizeiangaben nicht an und kam in Höhe der von der Feldbergstraße abzweigenden Schillerstraße von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen prallte gegen eine Gartenmauer, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin und ein 55-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Feldbergstraße war bis zur Bergung und Reinigung der Straße komplett gesperrt.

Die Feuerwehr, die Stadt und auch eine Fachfirma waren im Einsatz. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Aufgrund einer Aussage der Frau wird geprüft, ob ein Bremsdefekt an ihrem Wagen bei den Unfällen eine Rolle spielte. Dazu wurde das Auto beschlagnahmt.