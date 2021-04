„Einmal volltanken bitte.“ Dieser schöne Satz birgt gleich doppelte Nostalgie: Erinnerungen an die Zeit, als es tatsächlich noch Tankwarte (etwas seltener in weiblicher Gestalt) gab, die die Zapfpistole in den Einfüllstutzen steckten, um den Kraftstoff durch den Schlauch rauschen zu lassen (und im Anschluss noch die Frontscheibe klar wischten). Und man denkt daran, dass die Benzinpreise früher so niedrig waren, dass die besagte Aufforderung ohne jegliche Sorge um den Geldbeutel ausgesprochen werden konnte.

Spätestens mit den beiden Ölkrisen 1973 und 1979/1980 war die Illusion vom ewig billigen Autofahren geplatzt. Der Literpreis stieg und stieg und überschritt Ende der 80er-Jahre die seinerzeit magische 99-Pfennig-Grenze. Nach der Euro-Einführung wiederholte sich das Phänomen: 20 Jahre ist es her, dass bei Normal und Super erstmals ein dreistelliger Cent-Betrag vor dem Komma stand. Stehen geblieben ist die Zeit, jedenfalls im Blick auf die Spritpreise, an einer besonderen Zapfsäule, die in Tiengen zu entdecken ist. Super bleifrei ist hier mit einem sensationellen Betrag von 37,9 pro Liter angegeben, und das nicht mal in Cent, sondern in Pfennigen. Leider steht die Abgabestelle trocken, denn der rot-weiße Kasten mit der Aufschrift des schweizerischen Mineralölunternehmens Avia wurde vor einer Garage neben einem Wohnhaus offenbar zu Dekorationszwecken postiert. Der museale Apparat vermittelt dort aber indirekt eine ganz aktuelle Botschaft: Der Traum vom bequemen Tanken zu Hause ist dank der Elektroautos in Erfüllung gegangen.