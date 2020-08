von SK

Mit Krücken überquerte nach Mitteilung der Polizei am Dienstag gegen 19 Uhr eine ältere Frau die Straße Im Wallgraben in der Innenstadt von Waldshut. Laut Polizeibericht ging dies einem sich nähernden Autofahrer offenbar zu langsam, gegen den nun wegen Verdacht auf Nötigung ermittelt wird. Hupend soll er langsam auf die Frau zugefahren sein, möglicherweise um sie dazu zu bringen, schneller zu laufen. Eine Polizistin, die privat unterwegs war, habe den Vorfall bemerkt, den 20-jährigen Autofahrer gestoppt und dessen Personalien notiert. Die Passantin konnte allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sie war mit einer weiteren etwas jüngeren Frau unterwegs. Die Betroffene beziehungsweise ihre Begleiterin werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Waldshut (Telefon 07751/831 63 51) in Verbindung zu setzen.