„Sachen, gibt‘s“, „Das ist was fürs Narrenblättle“, „Schon irgendwie witzig, „Tolle Geschichte, ich drück die Daumen“, „Wünsche euch viel Glück, hatte Pipi in der Hose vor lauter Lachen“ – das sind nur einige Kommentare der Facebook-Nutzer zu einem Post einer Frau, die ihrem Mann nach einem Missgeschick helfen wollte.

Doch was ist passiert?

Nach dem Fußballtraining ihres Mannes beim FC 08 Tiengen hat er seine Sporttasche in einen weißen VW Polo gepackt. „Unglücklicherweise stand genau das selbe Auto neben seinem, als er nach dem Training Heim fahren wollte, hat er auf dem Weg zum Auto mit einem Kumpel gequatscht, Tasche in den Kofferraum, beziehungsweise auf die Hutablage darin geworfen“, schreibt die Frau in ihrem Post.

Beim Einsteigen habe er dann gemerkt, dass es ja gar nicht sein Auto ist, steigt dann in den richtigen Wagen und „warum auch immer, denkt er nicht mehr an die Trainingstasche... für mich unerklärlich, aber gut“, schreibt die Frau weiter.

Verschwitzte Kleidung und Kickschuhe

Jetzt ist die komplette Tasche inklusive Kickschuhen und verschwitzter Kleidung weg. „Seine Kollegen haben schon alles abgesucht und abgefragt, auch im Vereinsheim wurde bis jetzt leider nichts abgegeben. Irgendjemand müsste eine Sporttasche in seinem Kofferraum haben, die fälschlicherweise im falschen Auto gelandet ist. Wertvolles ist nicht drin. Nur die geliebten Kickschuhe. Er würde sich mega freuen, seine Sachen wieder zu bekommen!!! Vielleicht haben wir ja doch noch Glück, und sie taucht wieder auf. Wir danken von ganzem Herzen im Voraus für jede Hilfe! Liebe Grüße Melanie und ihr Fußball verrückter, tollpatschiger Mann“, schreibt die Spielerfrau weiter.

Dieser Post einer Frau, die ihrem Mann helfen wollte, seine Sporttasche wieder zu bekommen, sorgte bei vielen Nutzern für Lacher. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Das kommentieren die Leser

Unter diesem Eintrag haben auch einige Nutzer Ähnliches berichtet. So schreibt eine Frau: „Ich saß auch schon im falschen Polo 86 c weiß tiefer... nur als der flauschige Sitz mir net passte, fiel mir auf, dass ich am Feld das falsche Auto ausm Schnee ausgebuddelt hatte. Der richtige Besitzer hat sich sicher gefreut übers freigeschaltete Auto, und für mich ging die Freischaufelei weiter.“

Fundbüro Waldshut-Tiengen In Waldshut und in Tiengen gibt es jeweils ein Fundbüro im Rathaus. Etwa 350 Fundsachen werden dort pro Jahr abgegeben, darunter vor allem Schlüssel, Ausweise und Geldbeute, Taschen, Brillen, Schmuck, Handys, Jacken und Kopfhörer. Fundsachen bleiben ein halbes Jahr im Fundbüro, damit der Eigentümer auch eine Chance hat, das Verlorene wiederzubekommen. Die aktuellen Fundsachen werden jede Woche im städtischen Mitteilungsblatte veröffentlicht. Außerdem gibt es auf der Internetseite der Stadt ein Online-Fundbüro, in dem die Bürger nach verlorenen Gegenständen suchen können. Beim Abholen des Gegenstandes muss der Eigentümer eine Verwaltungsgebühr von zwei Prozent vom Wert des Gegenstandes zahlen, mindestens aber drei Euro.

Eine andere Frau schreibt: „Hab damals bei meinem ersten Citroën sogar das falsche Auto mit meinem Schlüssel aufschließen können.“

Und es gibt auch Ratschläge

Und auch einen Tipp hat eine anderer Nutzerin noch in petto, natürlich mit einem Augenzwinkern: „Vielleicht mal beim Rettungsdienst anfragen?! Eventuell hat sich jemand gemeldet, der eine bewusstlose Person in einem weißen VW Polo gefunden hat?! Wegen der Gase durch Schweißfüße und Kleidung.“

Und was ist jetzt mit der Tasche?

Nicht der Rettungsdienst hat sich mittlerweile gemeldet, sondern der Besitzer des anderen Polos. Der hat die Tasche abgegeben, so dass die Trainingssachen rechtzeitig zum nächsten Training frisch gewaschen werden können und auch nicht barfuß gekickt werden muss.