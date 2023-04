Der Musikverein Aichen ist noch ein rechter junger Verein. Er wurde 1953 gegründet und mit viel Eigeninitiative und Eigenmittel zu dem gemacht, was er heute ist. Derzeit spielen 43 aktive Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Paul Maurer in der Blasmusikkapelle. Bei seinem Jubiläumskonzert in der Gemeindehalle Aichen konnte der Verein jetzt verdiente Musiker ehren.

Die große Ehrennadel vom Blasmusikverband Hochrhein für 50 Jahre haben die Musiker Thomas Lehmann am Tenorhorn und Joachim Lehmann am Bass bereits vor drei Jahren erhalten. Die Vorsitzende Christina Boll ging in ihrer Laudatio auf die große Unterstützung bei allen Festivitäten durch die beiden Musiker ein und hat sich auch bei den Frauen mit Blumen bedankt. „50 Johr isch kei Ehrung fürs stille Kämmerle, drum ehret mir eu am hütige Konzertobed“, meinte Christina Boll dazu treffend.

Unterstützung auch im Hintergrund

Anita Maier und Matthias Bachmann wurden von der Vizepräsidentin Brigitte Russ für 50 Jahre Mitgliedschaft im Musikverein Aichen geehrt. Sie erhielten die Große Goldene Ehrennadel vom Blasmusikverband Hochrhein. Matthias Bachmann hat seit 25 Jahren das Amt des Kassierers inne. Anita Maier ist die Vereins-Näherin und war für ihren Mann während seiner 20-jährigen Vorstandstätigkeit beim Musikverein Aichen eine große Stütze. Christian Strittmatter erhielt die Urkunde für 25 plus zwei Jahre.

Christina Boll hat ihm für seine große Mithilfe bei allen Aktivitäten gedankt: „Christian macht einfach alles“, lautete hier der lobende Kommentar.

Die Silberne Ehrennadel vom Verein für 25-jährige Zugehörigkeit zum Musikverein Aichen haben Andrea Strittmatter, Jürgen Genswein und Sonja Maier vom Vorsitzenden Norbert Strittmatter erhalten. Sonja Maier ist auch im Vorstands-Dreierteam des Vereins aktiv. Mit dem Musikstück „Musik vereint“ hat der Musikverein Aichen seinen geehrten Mitgliedern gratuliert.