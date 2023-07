Der Bildhauer Josef Bücheler (87) aus Rottweil arbeitet ausschließlich mit Naturmaterial – mit Papier, Zweigen, Grafit, Erde und Asche. Jetzt erhielt der Künstler in einer sonnendurchglühten Feierstunde im Tiengener Schlosshof den Preis der Bräunlich-Bieser-Stiftung. Sie wurde musikalisch feierlich umrahmt von Beata Michnik (Violine) und Marlene Adam (Akkordeon) mit Werken von Joseph Haydn, Wolfgang Mozart, Astor Piazolla und Gorka Hermes.

Landrat Martin Kistler sprach vor der Verleihung der Urkunde von der „ruhigen Gelassenheit“ im Werk des Künstlers und zitierte ihn: „Das Material wird mitbestimmend für die räumliche Form, für Inhalt und Aussage meiner Objekte.“ Oberbürgermeister Philipp Frank dankte in seinem Grußwort dem Preisträger und freute sich, dass die Stadt gleich drei Kulturpreise anbieten kann – den Preis der Bräunlich-Bieser Stiftung und dazu im Wechsel den Musikpreis der Volksbank Hochrhein-Stiftung sowie den Alemannischen Literaturpreis, der im kommenden Jahr verliehen wird.

Einblicke in Werdegang

Anschließend machte Kunsthistorikerin Antje Lechleiter aus Freiburg durch kompetente Ausführungen neugierig auf den bereits vielfach ausgezeichneten neuen Preisträger Bücheler: Sie stellte zunächst seinen erstaunlichen Werdegang vor, seine Lehre als Tapezierer und Polsterer in der Werkstatt des Großvaters und der anschließenden Ausbildung zum Kunstglaser und Glasmaler.

Es folgten drei Jahre als Novize in der Benediktinerabtei in Trier mit Abendkursen in Siebdruck und Lithografie. Entscheidend schließlich mehrere Arbeitsaufenthalte in Bangladesh, die ihn in der Kunst zu den „armen“ Materialien und zur „Arte Povera“ führten. Antje Lechleiter erklärte vor allem die Technik und Entstehung seine Objekte und Zeichnungen, die in der mit dem Preis verbundenen Ausstellung in den Schwarzenbergsälen zu sehen sind. Auffallend bei den Objekten, die an Flügel, Schilder oder Drachen erinnern, sind die meist zwischen Zweige und Seile gespannten Papierformen. Die Oberflächen wirken rau und verwittert, manchmal aber auch überraschend bunt. Das liegt an den leimgetränkten bunten Werbezetteln oder Plakaten, die er auf seine Papierformen klebt, oft dem Wetter aussetzt und mit Erde und Asche bestreut. So entstehen oft wunderbar körperhaft anmutende Formen.

Auch bei seinen Zeichnungen geht er mit dem Grafitstift durch mehrere Papierschichten, bis sie aufplatzen und zu einer überraschenden Dreidimensionalität wachsen: „Büchelers konsequente Reduktion von Form und Material schenken uns Stille und innere Ruhe!“, so Antje Lechleiter.

Davon konnten sich anschließend die neugierigen Besucher in den Schwarzenbergsälen überzeugen. Eine wirklich sehr sehenswerte, eindrucksvolle Ausstellung!